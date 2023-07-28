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На 106 тис. грн більше: ПФУ назвав дієвий механізм підвищення пенсії

28 липня 2023 13:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — ПФУ розповів, як збільшують майбутні виплати українці
Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про результати роботи механізму підвищення майбутніх виплат громадян на "заслуженому відпочинку". Йдеться про добровільні пенсійні внески.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Сплата добровільних пенсійних внесків

Як відомо, українці мають право сплачувати самостійно пенсійні внески для збільшення страхового стажу та підвищення розміру майбутніх пенсій.

За даними фонду, за останні чотири місяці надійшло близько 2,21 тис. платежів сумарно у 4,5 млн гривень.

Примітно, що більшість внесків (84%) громадяни зробили за себе, на користь інших осіб значно менше (16%).

У ПФУ розкрили деякі деталі, назвавши найбільший одноразовий платіж. Так, лідирує сума у 106 тис. грн.

"Непрацююча особа, яка його здійснила, набуває п’ять місяців страхового стажу. В чотирьох з них матиме максимальну зарплату для обчислення пенсії (100 500 грн), а в п’ятому — 79 904,55 грн", — розповіли у фонді.

Механізм підвищення пенсій

Спрощений механізм добровільної участі в системі пенсійного державного страхування запрацював у березні 2023 року. Зазначається, що платити внески дозволяється з 16 років як за себе, так і за інших осіб.

Тепер це відбувається у більш комфортних умовах — більше нема потреби відвідувати державні та банківські установи. Сплачувати внески можна через особисті кабінети на порталі електронних послуг ПФУ.

Як зробити добровільний внесок

Щоб зробити добровільний внесок, потрібно зайти на портал е-послуг Пенсійного фонду України www.portal.pfu.gov.ua.

Там необхідно обрати пункт "Договір на добровільну участь". Після чого з'явиться спеціальна форма, яку потрібно заповнити. Вкінці треба натиснути сплатити добровільний внесок.

Примітно, що розмір та періодичність сплати добровільних внесків громадяни мають право визначати самостійно.

Більше про пенсії

Нагадаємо, з-поміж регіонів країни найвищими виплатами можуть похизуватися жителі Києва. Там люди пенсійного віку отримують 7,19 тисячі гривень. На другому місці Донецька область — 6,6 тис. гривень, Луганська — 6,29 тис. гривень, Дніпропетровська — 6,24 тис. гривень.

Також ми писали, що Пенсійний фонд станом на середину липня профінансував пенсійні виплати на майже 35 млрд грн. У середньому українці отримують 5,3 тис. грн.

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