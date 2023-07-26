Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Monobank выплатит компенсации за сбой: кто получит arrow

Monobank выплатит компенсации за сбой: кто получит

26 июля 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Monobank выплатит компенсации за сбой — кто получит
Мобильное приложение Monobank. Фото: monobank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский необанк Monobank пообещал не списывать кредитные проценты за 20 июля 2023 года. В этот день произошел масштабный сбой в работе финучреждения.

Об этом рассказал совладелец банка Олег Гороховский в Telegram-канале.

Читайте также:

Компенсации клиентам банка

Он отметил, что на днях в системе работы банка возник сбой, из-за чего финучреждение потеряло около 27,7 миллиона гривен.

Поскольку проблемы возникли по вине банка, тем клиентам, которых подвели, выплатят компенсации. Речь идет о более чем полумиллионе граждан.

"Как мы и обещали, проценты по кредитам за тот день, когда мы подвели клиентов, списывать не будем. Итого это "удовольствие" стоило нам 27745728 грн. Компенсации получат 1521716 клиентов. Коты всегда платят по своим долгам", — написал Гороховский.

Следует заметить, что 20 июля в приложении monobank было невозможно осуществить денежные переводы на карту, пополнять счета мобильных телефонов, осуществлять какие-либо другие платежи.

Что еще стоит знать

Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" заявили о запуске бесплатной услуги, которая облегчит осуществление денежных переводов в Украину. Благодаря этому за пополнение карт и донаты для армии не будут снимать комиссию.

Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как кадриохирург Борис Тодуров оперировал под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз