Monobank выплатит компенсации за сбой — кто получит

Мобильное приложение Monobank. Фото: monobank.ua

Украинский необанк Monobank пообещал не списывать кредитные проценты за 20 июля 2023 года. В этот день произошел масштабный сбой в работе финучреждения.

Об этом рассказал совладелец банка Олег Гороховский в Telegram-канале.

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Компенсации клиентам банка

Он отметил, что на днях в системе работы банка возник сбой, из-за чего финучреждение потеряло около 27,7 миллиона гривен.

Поскольку проблемы возникли по вине банка, тем клиентам, которых подвели, выплатят компенсации. Речь идет о более чем полумиллионе граждан.

"Как мы и обещали, проценты по кредитам за тот день, когда мы подвели клиентов, списывать не будем. Итого это "удовольствие" стоило нам 27745728 грн. Компенсации получат 1521716 клиентов. Коты всегда платят по своим долгам", — написал Гороховский.

Следует заметить, что 20 июля в приложении monobank было невозможно осуществить денежные переводы на карту, пополнять счета мобильных телефонов, осуществлять какие-либо другие платежи.

Что еще стоит знать

Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" заявили о запуске бесплатной услуги, которая облегчит осуществление денежных переводов в Украину. Благодаря этому за пополнение карт и донаты для армии не будут снимать комиссию.

Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.