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Monobank виплатить компенсації за збій: хто отримає

26 липня 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Monobank виплатить компенсації за збій — хто отримає
Мобільний застосунок Monobank. Фото: monobank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український необанк Monobank пообіцяв не списувати кредитні відсотки за 20 липня 2023 року. Цього дня стався масштабний збій у роботі фінустанови.

Про це розповів повідомив співвласник банку Олег Гороховський у Telegram-каналі.

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Компенсації клієнтам банку

Він зазначив, що днями в системі роботи банку виник збій, через що фінустанова втратила близько 27,7 мільйона гривень.

Оскільки проблеми виникли з вини банку, тим клієнтам, яких підвели, виплатять компенсації. Йдеться про понад пів мільйона громадян.

"Як ми і обіцяли, відсотки за кредитами за той день, коли ми підвели клієнтів, списувати не будемо. Разом це "задоволення" коштувало нам 27745728 грн. Компенсації отримають 1521716 клієнтів. Коти завжди платять за своїми боргами", — написав Гороховський.

Варто зауважити, що 20 липня у застосунку monobank було неможливо здійснити грошові перекази на картку, поповнювати рахунки мобільних телефонів, здійснювати будь-які інші платежі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" заявили про запуск безкоштовної послуги, яка полегшить здійснення грошових переказів в Україну. Завдяки цьому за поповнення карток та за донати для армії не зніматимуть комісію.

Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.

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