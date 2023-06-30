Помощь украинцам в июле — кто и как сможет получить 6,6 тыс. грн

Денежные денежные средства в руках. Фото: google.com

В Украине в июле этого года продолжится прием заявок на международную помощь в 6,6 тыс. грн. Чтобы оформить выплаты, нужно соответствовать определенным правилам.

О том, кто сейчас имеет право на выплаты ООН, рассказывают Новини.LIVE.

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Международная помощь в 6,6 тыс. грн.

Речь идет о финансовой поддержке украинцев Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В рамках этой программы можно получить выплаты на трехмесячный период.

Подавать заявки могут исключительно уязвимые категории граждан, внутренне перемещенные лица, пострадавшие от военных действий и вернувшиеся на свои постоянные места жительства в определенных регионах страны, а именно:

семья, имеющая только одного из родителей с детьми младше 18 лет или пожилыми (55 лет и выше);

семья, где есть только одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше), гражданин преклонных лет с одним/несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими гражданами с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, и детьми, разведенными с родителями.

Средства на сумму 6,6 тыс. грн будут поступать равными траншами по 2,22 тыс. грн. Если в семье насчитывается три человека, суммарно можно рассчитывать на 19,98 тыс. грн.

В то же время, на выплаты могут претендовать только те граждане, которые еще ни разу не получал пособия от международных организаций, а доход — менее 5,4 тыс. грн на одного человека.

Как подать заявку на помощь

Чтобы получить помощь, нужно обратиться к партнеру УВКБ ООН — благотворительный фонд "Право на защиту". Принимают заявления в пунктах регистрации в городах и областях. Актуальные адреса и графики размещены на сайте "Право на защиту". Следует предоставить следующие документы на каждого члена семьи:

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (если есть);

налоговый номер;

свидетельство о рождении детей;

документ, удостоверяющий законную опеку над детьми;

банковская карта;

удостоверение/медицинская справка, если есть инвалидность.

Также можно получить консультацию по телефону: 0 800 307 711.

Что еще стоит знать

Напомним, государство продолжает производить выплаты на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Помощь фиксирована и не зависит от материального положения и доходов граждан.

Также мы писали, что пострадавшие от каховской катастрофы украинцы получат денежную помощь от Агентства США по международному развитию (USAID). Каждому домохозяйству будут выплачивать по 60 долларов три месяца подряд.