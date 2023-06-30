Допомога українцям у липні — хто і як зможе отримати 6,6 тис. грн

Грошові кошти у руках. Фото: google.com

В Україні у липні поточного року продовжиться прийом заявок на міжнародну допомогу у 6,6 тис. грн. Щоб оформити виплати, потрібно відповідати певним правилам.

Про те, хто зараз має право на виплати від ООН, розповідають Новини.LIVE.

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Міжнародна допомога у 6,6 тис. грн

Йдеться про фінансову підтримку українців Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. В рамках цієї програми, можна отримати виплати на тримісячний період.

Подавати заявки можуть виключно вразливі категорії громадян, внутрішньо переміщені особи, постраждалі від військових дій та ті, хто повернувся на свої постійні місця проживання у певних регіонах країни, а саме:

сім'я, яка має тільки одного з батьків з дітьми віком до 18 років чи особами похилого віку (55 років і вище);

родина, де є лише одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старші), громадянин похилого віку з однією/rількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома громадянами з особливими потребами;

прийомні родини, які опікуються дітьми без супроводу, та дітьми, розлученими з батьками.

Кошти у сумі 6,6 тис. грн надходитимуть рівними траншами по 2,22 тис. грн. Якщо у сім'ї налічується три людини, то сумарно можна розраховувати на 19,98 тис. грн.

Водночас, на виплати можуть претендувати тільки ті громадяни, які ще жодного разу не отримували допомогу від міжнародних організацій, а дохід менший за 5,4 тис. грн на одну людину.

Як подати заявку на допомогу

Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до партнера УВКБ ООН — благодійного фонду "Право на захист". Приймають заяви у пунктах реєстрації у містах та областях. Актуальні адреси та графіки розміщені на сайті "Право на захист". Потрібно надати такі документи на кожного члена родини:

паспорт чи інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (якщо є);

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей;

документ, що посвідчує законну опіку над дітьми;

банківська картка;

посвідчення/медична довідка, якщо є інвалідність.

Також можна отримати консультацію за номером телефону: 0 800 307 711.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава продовжує здійснювати виплати на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Допомога фіксована і не залежить від матеріального стану та прибутків громадян.

Також ми писали, що українці, які постраждали від каховської катастрофи, отримають грошову допомогу від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Кожному домогосподарству виплачуватимуть по 60 доларів три місяці поспіль.