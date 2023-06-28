Грошова допомога до 3 тис. грн — хто має право та як оформити

Грошові кошти у руках. Фото: Новини.LIVE

У 2023 році держава продовжує здійснювати виплати на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Допомога фіксована і не залежить від матеріального стану та прибутків громадян.

Про те, хто має право та як оформити виплати, розповідають Новини.LIVE.

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Згідно з інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, цьогоріч виплати для внутрішніх переселенців продовжили автоматично. Водночас на допомогу мають право виключно громадяни, які стали на облік ВПО. Для отримання допомоги не потрібно підтвердження свого матеріального стану, а лише довідка про те, що громадянин є внутрішньо переміщеною особою.

Так, у 2023-му допомога на проживання надають:

переселенцям, котрі переїхали з тимчасово окупованих територій, тергромад, розташованих в районі здійснення бойових дій чи оточених противником;

громадянам, чиє житло було зруйноване від бойових дій або непридатне для проживання в ньому, якщо подали заявки на відшкодування до 20 травня минулого року.

Розмір допомоги на проживання переселенців, яку виплачують щомісяця, становить:

2 тис. грн — на кожну повнолітню особу;

3 тис. грн — на кожну дитину та особу з інвалідністю.

Як оформити допомогу

Громадяни можуть оформити допомогу на проживання ВПО, подавши документи на отримання довідки переселенця особисто чи зареєструвавшись онлайн.

Необхідно написати заяву та надати документи, що засвідчують особу і реєстрацію у населеному пункті, звідки людина перемістилася.

Заяви приймають офлайн через:

Центри надання адміністративних послуг громади, де перебуває переселенець;

управління соціального захисту населення;

уповноважені особи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради.

Заявки можна подати онлайн через мобільний застосунок "Дія", авторизувавшись та вибравши послугу "Допомога для ВПО".

У застосунку має відображатися картка платника податків та паспорти:

ID-картка;

паспорт закордонний біометричний.

Щоб отримати довідку переселенця на дитину до 14 років, повинне відображатися у застосунку свідоцтво про народження дитини.

Допомогу можна втратити, якщо переселенець змінить місце фактичного проживання і не повідомить про це.

Також ВПО надають житлові субсидії. Допомогу з оплати комунальних послуг оформлюють за місцем фактичного проживання особисто чи дистанційно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які постраждали від каховської катастрофи, отримають грошову допомогу від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Кожному домогосподарству виплачуватимуть по 60 доларів три місяці поспіль.

Також ми писали, що Україні продовжується прийом заявок на отримання грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Це програма для вразливої категорії осіб ВПО.