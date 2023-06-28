Денежная помощь до 3 тыс. грн — кто имеет право и как оформить

Денежные денежные средства в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2023 году государство продолжает производить выплаты на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Помощь фиксирована и не зависит от материального положения и доходов граждан.

О том, кто имеет право и как оформить выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Согласно информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, выплаты для внутренних переселенцев в этом году продлили автоматически. В то же время на помощь имеют право исключительно граждане, вставшие на учет ВПЛ. Для получения помощи не требуется подтверждения своего материального положения, а только справка о том, что гражданин является внутренне перемещенным лицом.

Так, в 2023 году помощь на проживание предоставляют:

переселенцам, переехавшим с временно оккупированных территорий, тергромад, расположенных в районе совершения боевых действий или окруженных противником;

гражданам, чье жилье было разрушено от боевых действий или непригодно для проживания в нем, если подали заявки на возмещение до 20 мая прошлого года.

Размер пособия на проживание переселенцев, выплачиваемый ежемесячно, составляет:

2 тыс. грн — на каждое совершеннолетнее лицо;

3 тыс. грн — на каждого ребенка и человека с инвалидностью.

Как оформить помощь

Граждане могут оформить помощь на проживание ВПЛ, подав документы на получение справки переселенца лично или зарегистрировавшись онлайн.

Необходимо написать заявление и предоставить документы, удостоверяющие личность и регистрацию в населенном пункте, откуда человек переместился.

Заявления принимают офлайн через:

Центры предоставления административных услуг громады, где находится переселенец;

управление социальной защиты населения;

уполномоченные лица исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Заявки можно подать через мобильное приложение "Дія", авторизовавшись и выбрав услугу "Помощь для ВПЛ".

В приложении должна отображаться карточка налогоплательщика и паспорта:

ID-карта;

паспорт зарубежный биометрический.

Чтобы получить справку переселенца на ребенка до 14 лет, должно отображаться в приложении свидетельство о рождении ребенка.

Помощь можно потерять, если переселенец сменит место фактического проживания и не сообщит об этом.

Также ВПЛ предоставляют жилищные субсидии. Помощь оплаты коммунальных услуг оформляют по месту фактического проживания лично или дистанционно.

Что еще следует знать

Напомним, пострадавшие от каховской катастрофы украинцы получат денежную помощь от Агентства США по международному развитию (USAID). Каждому домохозяйству будут выплачивать по 60 долларов три месяца подряд.

Также мы писали, что Украина продолжает прием заявок на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Это программа для уязвимой категории лиц ВПЛ.