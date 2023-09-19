Що можна купити за вартістю iPhone 15 в Україні

iPhone 15 в руке. Фото: mobidevices.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Давайте откровенно, цены на продукцию Apple в Украине никогда не были низкими. Особенно когда речь заходит о последних моделях iPhone. Впрочем, популярность телефонов от компании из Купертино от этого совсем не уменьшается. Даже война не охлаждает желание многих украинцев иметь последнюю модель iPhone. Люди по-прежнему готовы тратить десятки тысяч гривен, чтобы иметь возможность пользоваться современными технологиями, упакованными в корпус с надкушенным яблоком.

Новини.LIVE рассказывают, сколько будет стоить в Украине iPhone 15 и что можно купить за эти деньги.

Читайте также:

Сколько будет стоить в Украине iPhone 15

Предзаказы на новые iPhone в США стартовали 15 сентября, а продажи начнутся с 22 сентября. Цены на iPhone 15 в США остались практически на прежнем уровне, начиная с $799 за стандартную модель и $899 за iPhone 15 Plus.

Новые модели iPhone Pro и Pro Max будут доступны по цене от $999. Цены могут изменяться в зависимости от конкретной конфигурации и внутренней памяти.

iPhone 15 не сильно отличается от своего предшественника – iPhone 14. Наиболее существенное изменение заключается в зарядном порту, который перешел от технологии Lightning к USB Type-C, что делает устройство более совместимым с европейскими стандартами. Это может упростить подключение телефона к разным устройствам и зарядным кабелям.

Конечно, стоимость нового iPhone от Apple в Украине будет зависеть от его внутренней памяти и модели телефона. На данный момент доступны только приблизительные цены на iPhone 15 в Украине, точные цены известны только в начале продаж. Впрочем, по некоторым прогнозам, предварительные цены могут быть такими:

iPhone 15 – от 44 999 до 46 999 гривен.

iPhone 15 Plus – от 49 999 до 52 999 гривен.

iPhone 15 Pro – от 56 999 до 58 999 гривен.

iPhone 15 Pro Max – от 65 999 до 67 999 гривен.

Сколько нужно работать на новый iPhone

Телефоны от Apple настолько популярны, что в мире даже начали определять индекс айфона. В Украине это тоже делают.

Для определения индекса iPhone исследователи берут за основу 21 рабочий день в месяц, затем делят среднюю заработную плату на количество рабочих дней — так получают среднюю заработную плату за один рабочий день. Затем цену на iPhone делят на среднюю дневную зарплату. В результате можно узнать, сколько придется работать украинцу на работе со средней оплатой труда, чтобы позволить себе последний iPhone.

Средняя заработная плата, по данным Work.ua, составляет 17 500 грн в месяц — 833 грн/день.

Итак для того чтобы купить новый iPhone вам необходимо будет работать:

от 54 до 56 дней – iPhone 15;

от 60 до 63 дней – iPhone 15 Plus;

от 68 до 70 дней – iPhone 15 Pro;

от 79 до 81 дней – iPhone 15 Pro Max.

По данным сайта Picodi.com, этот индекс в Украине за последние 5 лет был таким:

2018 год - 136,7 дня;

2019 год - 96,7 дня;

2020 год - 87 дней;

2021 год - 69,9 дня;

2022 год - 98,1 дня.

Что можно купить в за цену iPhone 15

Автомобили

Конечно, даже за цену iPhone 15 Pro Max купить автомобиль из салона у вас не получится, однако автомобиль с пробегом все же можно подобрать. Да, в Украине даже за цену обычного iPhone 15 продают много автомобилей с пробегом. Например, за эту сумму можно приобрести Daewoo Nexia 2007 года выпуска (68 тыс. км пробега), Daewoo Sens 2006 года выпуска (345 тыс. км пробега) или Ford Sierra 1990 года (88 тыс. км пробега).

Объявление о продаже Ford Sierra 1990 года. Фото: auto.ria.com

При этом за цену iPhone 15 Pro Max можно приобрести такие автомобили, как Skoda Octavia 1998 выпуска (380 тыс. км пробега), Renault Megane 1995 (175 тыс. км пробега) и Honda Accord 1993 (250 тыс. км пробега) .

Объявление о продаже Renault Megane 1995 года. Фото: auto.ria.com

Игровые компьютеры

Хотя телефоны от Apple и могут похвастаться отличной мощностью и производительностью, конечно, они не могут сравниться по этим параметрам с игровыми ПК. Так, за деньги, которые стоит iPhone 15 Pro Max, можно купить настоящего компьютерного "монстра" с видеокартой GeForce RTX 4070, 32GB ОЗУ и 1TB SSD.

Страница продаж игрового компьютера. Фото: artline.ua

Помощь ВСУ

Кроме того, за цену обычных новых iPhone можно купить квадрокоптер DJI Mavic 3 Classic, 3 кевларовых шлема, Тепловизор Pulsar Axion XM30F, а также 112 кровоостанавливающих турникетов и 13 тактических военных аптечек.

Страница продажи квадрокоптера DJI Mavic 3 Classic. Фото: volkov.com.ua

Страница продажи тепловизора Pulsar Axion XM30F. Фото: volkov.com.ua

Страница продажи кровоостанавливающих турникетов. Фото: paramedic.ua

Напомним, стало известно, какие характеристики получили новые смартфоны iPhone 15. Также Apple представила сразу два смартчаса нового поколения. Кроме того, мы рассказали, как упадут цены на предыдущие модели после выхода iPhone 15 и сколько они стоят сейчас.