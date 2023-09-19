Що можна купити за вартістю iPhone 15 в Україні

iPhone 15 у руці. Фото: mobidevices.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Давайте відверто, ціни на продукцію Apple в Україні ніколи не були низкими. Особливо коли мова заходить про останні моделі iPhone. Втім популярність телефонів від компанії з Купертіно від цього зовсім не зменшується. Навіть війна не охолоджує бажання багатьох українців мати останню модель iPhone. Люди, як і раніше, готові витрачати десятки тисяч гривень щоб мати змогу користуватись сучасними технологіями, упакованими в корпус із надкушеним яблуком.

Новини.LIVE розповідають скільки буде коштувати в Україні iPhone 15 і що можна купити за ці гроші.

Читайте також:

Скільки буде коштувати в Україні iPhone 15

Передзамовлення на нові iPhone в США стартували 15 вересня, а продажі почнуться з 22 вересня. Ціни на iPhone 15 в США залишилися практично на колишньому рівні, починаючи з $799 за стандартну модель і $899 за iPhone 15 Plus.

Нові моделі iPhone Pro та Pro Max будуть доступні за ціною від $999. При цьому ціни можуть змінюватись в залежності від конкретної конфігурації та внутрішньої пам'яті.

iPhone 15 не сильно відрізняється від свого попередника — iPhone 14. Найбільш істотна зміна полягає в зарядному порті, який перейшов від технології Lightning до USB Type-C, що робить пристрій більш сумісним із європейськими стандартами. Це може спростити підключення телефону до різних пристроїв та зарядних кабелів.

Звичайно, вартість нового iPhone від Apple в Україні залежатиме від його внутрішньої пам'яті та моделі телефону. На даний момент доступні лише приблизні ціни на iPhone 15 в Україні, точні ціни відомими лише на початку продажу. Втім, за деякими прогнозами,попередні ціни можуть бути такими:

iPhone 15 – від 44999 до 46999 гривень.

iPhone 15 Plus – від 49999 до 52999 гривень.

iPhone 15 Pro – від 56999 до 58999 гривень.

iPhone 15 Pro Max – від 65999 до 67999 гривень.

Скільки потрібно працювати на новий iPhone

Телефони від Apple настільки популярні, що у світі навіть почали визначати "індекс айфону". В Україні це також роблять.

Для визначення індексу iPhone дослідники беруть за основу 21 робочий день на місяць, потім поділяють середню заробітну плату на кількість робочих днів — так отримують середню заробітну плату за один робочий день. Потім ціну на iPhone ділять на середню денну зарплату У результаті можна дізнатися, скільки доведеться працювати українцеві на роботі із середньою оплатою праці, щоб дозволити собі останній iPhone.

Середня заробітна плата, за даними Work.ua складає 17 500 грн на місяць — 833 грн/день.

Отже для того, щоб купити новый iPhone вам необхідно буде працювати:

від 54 до 56 днів — iPhone 15;

від 60 до 63 днів — iPhone 15 Plus;

від 68 до 70 днів — iPhone 15 Pro;

від 79 до 81 днів — iPhone 15 Pro Max.

За даними сайту Picodi.com, цей індекс в Україні за останні 5 років був таким:

2018 рік — 136,7 дня;

2019 рік — 96,7 дня;

2020 рік — 87 днів;

2021 рік — 69,9 дня;

2022 рік — 98,1 дня.

Що можна купити в за ціну iPhone 15

Автомобілі

Звісно, що навіть за ціну iPhone 15 Pro Max купити автомобіль з салону у вас не вийде, проте авто з пробігом все ж таки можна підібрати. Так, в Україні навіть за ціну звичайного iPhone 15 продають багато автівок з пробігом. Наприклад за цю суму можна придбати Daewoo Nexia 2007 року випуску (68 тис. км пробігу), Daewoo Sens 2006 року випуску (345 тис. км пробігу) або Ford Sierra 1990 року (88 тис. км пробігу).

Оголошення з продажу Ford Sierra 1990 року. Фото: auto.ria.com

При цьому за ціну iPhone 15 Pro Max можна придбати такі автівки, як Skoda Octavia 1998 року випуску (380 тис. км пробігу), Renault Megane 1995 року (175 тис. км пробігу) та Honda Accord 1993 року (250 тис. км пробігу).

Оголошення з продажу Renault Megane 1995 року. Фото: auto.ria.com

Ігрові комп'ютери

Хоч телефони від Apple і можуть похизуватися відмінною потужністю та продуктивністю, звісно вони не можуть зрівнятися за цими параметрами з ігровими ПК. Так, за гроші які коштує iPhone 15 Pro Max можна купити справжнього комп'ютерного "монстра" з відеокартою GeForce RTX 4070, 32GB ОЗП та 1TB SSD.

Сторінка продажу ігрового комп'ютеру. Фото: artline.ua

Допомога ЗСУ

Крім того, за ціну звичайних нових iPhone можна купити квадрокоптер DJI Mavic 3 Classic, 3 кевларових шоломи, Тепловізор Pulsar Axion XM30F, а також 112 кровоспинних турнікетів та 13 тактичних військових аптечок.

Сторінка продажу квадрокоптеру DJI Mavic 3 Classic. Фото: volkov.com.ua

Сторінка продажу тепловізору Pulsar Axion XM30F. Фото: volkov.com.ua

Сторінка продажу кровоспинних турнікетів. Фото: paramedic.ua

Нагадаємо, стало відомо, які характеристики отримали нові смартфони iPhone 15. Також Apple представила одразу два смартгодинники нового покоління. Крім того, ми розповіли, як впадуть ціни на попередні моделі після виходу iPhone 15 та скільки вони коштують зараз.