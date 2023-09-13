Ціни на iPhone в Україні після анонсу iPhone 15

iPhone у руці. Фото: pcnews

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Фанати Apple завжди з нетерпінням чекають на вересень. Саме в цьому місяці найчастіше проходять презентації нових iPhone. Так відбулось і цього року: 12 вересня у головному офісі Apple у Купертіно пройшла презентація, на якій були представлені останні моделі iPhone та Apple Watch. Всі нові моделі, включаючи iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro та 15 Pro Max, тепер оснащені портом USB-C замість звичного роз'єму Lightning. Найбільш потужні з них, 15 Pro і 15 Pro Max, отримали процесор A17 Pro, виготовлений з використанням 3-нм технологічного процесу, що значно збільшило їхню продуктивність в іграх і додало підтримку рейтрейсингу.

Втім, придбати новинку у відкритому продажу користувачі зможуть лише після 22 вересня, а от iPhone минулих поколінь в Україні купити можна просто зараз. Новини.LIVE розповідають, скільки в Україні коштують iPhone 12, 13 и 14, після релізу iPhone 15.

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Як і коли падають ціни на iPhone

Насправді, ціни на iPhone минулих поколінь починають падати далеко не одразу після презентації новинок від Apple. Все тому що від презентації нових телефонів і до потрапляння їх у магазини проходить певний період часу, а магазини не зацікавленні у зниженні цін на минулі моделі iPhone до появи на ринку новинки.

Крім того, слід зазначити, що очікувати на падіння цін в перші тижні продажу також не варто. В перші тижні продажу нових iPhone на нашому ринку телефони хоч і є, але їх кількість залишається обмеженою. Попит значно перевищує пропозицію. В цей період перекупники продають їх за завищеними цінами, у той час, як у магазинах нова модель ще не з'явилася.

Ціни на попередні моделі iPhone починають знижуватись у магазинах, коли нова модель починає з'являтися на ринку у великих обсягах. Користувачі, які продають свої телефони, знижують ціни ще пізніше тому що ринок вживаних пристрої реагує на зміни цін з невеликим лагом.

Досвід минулих років свідчить, що різкого падіння цін на iPhone не відбувається в принципі. Це також стосується ситуації на українському ринку. За статистикою вказує після випуску нової моделі iPhone ціни на "колишні" моделі можуть знизитися приблизно на 10-20%.

На вартість iPhone на українському ринку впливає ще кілька факторів, включаючи валютний курс вітчизняної валюти, а також рівень попиту і пропозиції на телефони, шо в умовах російського вторгнення може бути нестабільним.

iPhone 12

iPhone 12 mini

Почнемо з найменшого, тобто з iPhone 12 mini. Як і вся iPhone 12 він був випущений Apple у 2020 році і має такі характеристики: 5,4-дюймовий Super Retina XDR OLED дисплей з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів та частотою оновлення 60 Гц. Процесор: A14 Bionic, оперативну пам'ять 4 ГБ, а внутрішню пам'ять: 64, 128 чи 256 ГБ. Камери 12 Мп.

Ціна на вживані iPhone 12 mini на OLX в залежності від стану і об'єму внутрішньої пам'яті дорівнюють приблизно 10-15 тис грн.

Ціни на нові iPhone 12 mini з об'ємом внутрішньої пам'яті 64 ГБ, за даними українського онлайн-сервісу порівняння покупок hotline.ua починаються від 14 567 і доходять до 25 999 грн.

Ціни на нові iPhone 12 mini з об'ємом внутрішньої пам'яті 128 ГБ: 17 161 – 27 767 грн.

Ціни на нові iPhone 12 mini з об'ємом внутрішньої пам'яті 256 ГБ: 21 800 – 30 399 грн.

Ціни на iPhone 12 mini. Джерело: hotline.ua

iPhone 12

iPhone 12, має такі характеристики: 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED дисплей з роздільною здатністю 2532x1170 пікселів та частотою оновлення 60 Гц. Процесор: A14 Bionic, оперативну пам'ять 4 ГБ, а внутрішню пам'ять: 64, 128 чи 256 ГБ. Камери: основна – 12 Мп, ширококутна – 12 Мп.

Ціна на вживані iPhone 12 на OLX в залежності від стану і об'єму внутрішньої пам'яті дорівнюють приблизно 12-17 тис грн.

Ціни на нові iPhone 12 з об'ємом внутрішньої пам'яті 64 ГБ: 17 16 363 – 35 900 грн.

Ціни на нові iPhone 12 з об'ємом внутрішньої пам'яті 128 ГБ: 18 558 – 41 502 грн.

Ціни на нові iPhone 12 з об'ємом внутрішньої пам'яті 256 ГБ: 23 500 – 40 315 грн.

Ціни на iPhone 12. Джерело: hotline.ua

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro має такі характеристики 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED дисплей з роздільною здатністю 2532x1170 пікселів та частотою оновлення 60 Гц. Процесор: A14 Bionic, оперативну пам'ять: 6 ГБ, а внутрішню пам'ять: 128, 256, 512 або 1 ТБ. Камери: основна – 12 Мп, ширококутна – 12 Мп, телефото – 12 Мп.

Ціна на вживані iPhone 12 Pro на OLX в залежності від стану і об'єму внутрішньої пам'яті дорівнюють приблизно 20-26 тис грн.

Ціни на нові iPhone 12 Pro з об'ємом внутрішньої пам'яті 128 ГБ: 22 649 – 40 491 грн.

Ціни на нові iPhone 12 Pro з об'ємом внутрішньої пам'яті 256 ГБ: 23 348 – 44 694 грн.

Ціни на нові iPhone 12 Pro з об'ємом внутрішньої пам'яті 512 ГБ: 26 999 – 54 195 грн.

Ціни на iPhone 12 Pro. Джерело: hotline.ua

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max має таки характеристики: 6,7-дюймовий Super Retina XDR OLED з роздільною здатністю 2778x1284 пікселів та частотою оновлення 60 Гц. Процесор: A14 Bionic, оперативну пам'ять: 6 ГБ, а внутрішн. пам'ять: 128, 256, 512 або 1 ТБ. Камери: основна – 12 Мп, ширококутна – 12 Мп, телефото – 12 Мп.

Ціна на вживані iPhone 12 Pro Max на OLX в залежності від стану і об'єму внутрішньої пам'яті дорівнюють приблизно 23-26 тис грн.

Ціни на нові iPhone 12 Pro Max з об'ємом внутрішньої пам'яті 128 ГБ: 27 456 – 45 128 грн.

Ціни на нові iPhone 12 Pro Max з об'ємом внутрішньої пам'яті 256 ГБ :27 039 – 49 899 грн.

Ціни на нові iPhone 12 Pro Max з об'ємом внутрішньої пам'яті 512 ГБ: 34 000 – 58 599 грн.

Ціни на iPhone 12 Pro Max. Джерело: hotline.ua

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 mini, як і вся лінійка iPhone 13, був випущений Apple у 2021 році і має такі характеристики: 5,4-дюймовий Super Retina XDR OLED дисплей з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Процесор: A15 Bionic, оперативну пам'ять: 4 ГБ та внутрішня пам'ять: 128, 256 чи 512 ГБ. Камери: основна – 12 Мп, ширококутна – 12 Мп.

Ціна на вживані iPhone 13 mini на OLX в залежності від стану і об'єму внутрішньої пам'яті дорівнюють приблизно 17-20 тис грн.

Ціни на нові iPhone 13 mini з об'ємом внутрішньої пам'яті 128 ГБ: 21 851 – 33 180 грн.

Ціни на нові iPhone 13 mini з об'ємом внутрішньої пам'яті 256 ГБ: 28 875 – 42 323 грн.

Ціни на нові iPhone 13 mini з об'ємом внутрішньої пам'яті 512 ГБ: 31 800 – 50 333 грн.

Ціни на iPhone 13 mini. Джерело: hotline.ua

iPhone 13

iPhone 13 має такі характеристики: 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED lbcgktq з роздільною здатністю 2532x1170 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Процесор: A15 Bionic, оперативну пам'ять: 4 ГБ та внутрішня пам'ять: 128, 256 чи 512 ГБ. Камери: основна – 12 Мп, ширококутна – 12 Мп.

Ціна на вживані iPhone 13 на OLX в залежності від стану і об'єму внутрішньої пам'яті дорівнюють приблизно 18-21 тис грн.

Ціни на нові iPhone 13 з об'ємом внутрішньої пам'яті 128 ГБ: 25 343 – 43 907 грн.

Ціни на нові iPhone 13 з об'ємом внутрішньої пам'яті 256 ГБ: 27 338 – 48 816 грн.

Ціни на нові iPhone 13 з об'ємом внутрішньої пам'яті 512 ГБ: 32 900 – 55 791 грн.

Ціни на iPhone 13. Джерело: hotline.ua

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro має такі характеристики: 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED дисплей з роздільною здатністю 2532x1170 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Процесор: A15 Bionic, оперативну пам'ять: 6 ГБ та внутрішню пам'ять: 128, 256, 512 або 1 ТБ Камери: основна – 12 Мп, ширококутна – 12 Мп, телефото – 12 Мп, LiDAR-сканер.

Ціна на вживані iPhone 13 Pro на OLX в залежності від стану і об'єму внутрішньої пам'яті дорівнюють приблизно 25-30 тис грн.

Ціни на нові iPhone 13 Pro з об'ємом внутрішньої пам'яті 128 ГБ: 31 230 – 45 199 грн.

Ціни на нові iPhone 13 Pro з об'ємом внутрішньої пам'яті 256 ГБ: 33 724 – 48 999 грн.

Ціни на нові iPhone 13 Pro з об'ємом внутрішньої пам'яті 512 ГБ: 37 599 – 55 999 грн.

Ціни на нові iPhone 13 Pro з об'ємом внутрішньої пам'яті 1TB: 39 199 – 58 999 грн.

Ціни на iPhone 13 Pro​​. Джерело: hotline.ua

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max має такі характеристики: 6,7-дюймовий Super Retina XDR OLED дисплей з роздільною здатністю 2778x1284 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Процесор: A15 Bionic, оперативну пам'ять: 6 ГБ та внутрішню пам'ять: 128, 256, 512 або 1 ТБ. Камери: основна – 12 Мп, ширококутна – 12 Мп, телефото – 12 Мп, LiDAR-сканер.

Ціна на вживані iPhone 13 Pro Max на OLX в залежності від стану і об'єму внутрішньої пам'яті дорівнюють приблизно 28-35 тис грн.

Ціни на нові iPhone 13 Pro Max з об'ємом внутрішньої пам'яті 128 ГБ: 25 343 – 48 999 грн.

Ціни на нові iPhone 13 Pro Max з об'ємом внутрішньої пам'яті 256 ГБ: 36 518 – 52 999 грн.

Ціни на нові iPhone 13 Pro Max з об'ємом внутрішньої пам'яті 512 ГБ: 41 800 – 60 999 грн.

Ціни на нові iPhone 13 Pro Max з об'ємом внутрішньої пам'яті 1TB: 39 199 – 58 999 грн.

Ціни на iPhone 13 Pro Max​​. Джерело: hotline.ua

iPhone 14

iPhone 14

iPhone 14 – це смартфон, випущений Apple 13 вересня 2023 року. Він є наступником iPhone 13 і має такі характеристики: 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED дисплей з роздільною здатністю 2532x1170 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Процесор: Apple A16 Bionic, оперативну пам'ять: 6 ГБ та внутрішню пам'ять: 128, 256 чи 512 ГБ. Камери: основна – 12 Мп, ширококутна – 12 Мп.

Ціна на вживані iPhone 14 на OLX в залежності від стану і об'єму внутрішньої пам'яті дорівнюють приблизно 23-28 тис грн.

Ціни на нові iPhone 14 з об'ємом внутрішньої пам'яті 128 ГБ: 29 980 – 41 499 грн.

Ціни на нові iPhone 14 з об'ємом внутрішньої пам'яті 256 ГБ: 33 024 – 47 236 грн.

Ціни на нові iPhone 14 з об'ємом внутрішньої пам'яті 512 ГБ: 42 311 – 56 499 грн.

Ціни на iPhone 14​​. Джерело: hotline.ua

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus має такі характеристики: 6,7-дюймовий Super Retina XDR OLED дисплей з роздільною здатністю 2778x1284 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Процесор: Apple A16 Bionic, оперативну пам'ять: 6 ГБ та внутрішню пам'ять: 128, 256 чи 512 ГБ Камери: основна – 12 Мп, ширококутна – 12 Мп.

Ціна на вживані iPhone 14 Plus на OLX в залежності від стану і об'єму внутрішньої пам'яті дорівнюють приблизно 28-32 тис грн.

Ціни на нові iPhone 14 з об'ємом внутрішньої пам'яті 128 ГБ: 33 810 – 46 499 грн.

Ціни на нові iPhone 14 з об'ємом внутрішньої пам'яті 256 ГБ: 37 560 – 51 499 грн.

Ціни на нові iPhone 14 з об'ємом внутрішньої пам'яті 512 ГБ: 40 966 – 58 999 грн.

Ціни на iPhone 14 Plus​​. Джерело: hotline.ua

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro має такі характеристики: 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED дисплей з роздільною здатністю 2532x1170 дисплей пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Процесор: Apple A16 Bionic, оперативну пам'ять: 6 ГБ та внутрішня пам'ять: 128, 256, 512 або 1 ТБ. Камери: основна – 48 Мп, ширококутна – 12 Мп, телефото – 12 Мп, LiDAR-сканер.

Ціна на вживані iPhone 14 Pro на OLX в залежності від стану і об'єму внутрішньої пам'яті дорівнюють приблизно 30-37 тис грн.

Ціни на нові iPhone 14 Pro з об'ємом внутрішньої пам'яті 128 ГБ: 38 790 – 52 999 грн

Ціни на нові iPhone 14 Pro з об'ємом внутрішньої пам'яті 256 ГБ: 40 896 – 62 000 грн.

Ціни на нові iPhone 14 Pro з об'ємом внутрішньої пам'яті 512 ГБ: 46 080 – 69 785 грн.

Ціни на нові iPhone 14 Pro з об'ємом внутрішньої пам'яті 1TB: 48 000 – 81 010 грн.

Ціни на iPhone 14 Pro​​. Джерело: hotline.ua

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max має такі характеристики: 6,7-дюймовий Super Retina XDR OLED дисплей з роздільною здатністю 2778x1284 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Процесор: Apple A16 Bionic, оперативну пам'ять: 6 ГБ та внутрішня пам'ять: 128, 256, 512 або 1 ТБ. Камери: основна – 48 Мп, ширококутна – 12 Мп, телефото – 12 Мп, LiDAR-сканер.

Ціна на вживані iPhone 14 Pro Max на OLX в залежності від стану і об'єму внутрішньої пам'яті дорівнюють приблизно 33-45 тис грн.

Ціни на нові iPhone 14 Pro з об'ємом внутрішньої пам'яті 128 ГБ: 42 593 – 58 364 грн

Ціни на нові iPhone 14 Pro з об'ємом внутрішньої пам'яті 256 ГБ: 46 730 – 67 900 грн.

Ціни на нові iPhone 14 Pro з об'ємом внутрішньої пам'яті 512 ГБ: 50 527 – 77 984 грн.

Ціни на нові iPhone 14 Pro з об'ємом внутрішньої пам'яті 1TB: 359 246 – 90 186 грн.

Ціни на iPhone 14 Pro​​ Max. Джерело: hotline.ua

Нагадаємо, стало відомо, які характеристики отримали нові смартфони iPhone 15. Також Apple представила одразу два смартгодинники нового покоління.