Цены на iPhone в Украине после анонса iPhone 15

iPhone в руке. Фото: pcnews

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Фанаты Apple всегда с нетерпением ждут сентября. Именно в этом месяце чаще всего проходят презентации новых iPhone. Так произошло и в этом году: 12 сентября в главном офисе Apple в Купертино прошла презентация, на которой были представлены последние модели iPhone и Apple Watch. Все новые модели, включая iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max, теперь оснащены портом USB-C вместо привычного разъема Lightning. Наиболее мощные из них, 15 Pro и 15 Pro Max, получили процессор A17 Pro, изготовленный с использованием 3-нм технологического процесса, что значительно увеличило их производительность в играх и придало поддержку рейтрейсингу.

Впрочем, приобрести новинку пользователи смогут только после 22 сентября, а вот iPhone прошлых поколений в Украине купить можно прямо сейчас. Новини.LIVE рассказывают, сколько в Украине стоят iPhone 12, 13 и 14, после релиза iPhone 15.

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Как и когда падают цены на iPhone

На самом деле цены на iPhone прошлых поколений начинают падать далеко не сразу после презентации новинок от Apple. Все потому что от презентации новых телефонов до попадания их в магазины проходит определенный период времени, а магазины не заинтересованы в снижении цен на прошлые модели iPhone до появления на рынке новинки.

Кроме того, следует отметить, что ожидать падения цен в первые недели продаж также не стоит. В первые недели продаж новых iPhone на нашем рынке телефоны хоть и есть, но их количество остается ограниченным. Спрос существенно превосходит предложение. В этот период перекупщики продают их по завышенным ценам, в то время как в магазинах новая модель еще не появилась.

Цены на предыдущие модели iPhone начинают снижаться в магазинах, когда новая модель начинает появляться на рынке в больших объемах. Пользователи, продающие свои телефоны, снижают цены еще позже, потому что рынок б/у устройств реагирует на изменения цен с небольшим лагом.

Опыт прошлых лет показывает, что резкое падение цен на iPhone не происходит в принципе. Это касается ситуации на украинском рынке. По статистике указывает после выпуска новой модели iPhone цены на "бывшие" модели могут снизиться примерно на 10-20%.

На стоимость iPhone на украинском рынке влияет еще несколько факторов, включая валютный курс отечественной валюты, а также уровень спроса и предложения на телефоны, что в условиях российского вторжения может быть нестабильным.

iPhone 12

iPhone 12 mini

Начнем с самого маленького, то есть с iPhone 12 mini. Как и вся iPhone 12, он был выпущен Apple в 2020 году и имеет следующие характеристики: 5,4-дюймовый Super Retina XDR OLED дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Процессор: A14 Bionic, оперативная память 4 ГБ, а внутренняя память: 64, 128 или 256 ГБ. Камеры 12 Мп.

Цена на б/у iPhone 12 mini на OLX в зависимости от состояния и объема внутренней памяти равняется примерно 10-15 тыс грн.

Цены на новые iPhone 12 mini с объемом внутренней памяти 64 ГБ, по данным украинского онлайн-сервиса сравнения покупок hotline.ua начинаются от 14567 и доходят до 25999 грн.

Цены на новые iPhone 12 mini с объемом внутренней памяти 128 ГБ: 17 161 – 27 767 грн.

Цены на новые iPhone 12 mini с объемом внутренней памяти 256 ГБ: 21 800 – 30 399 грн.

Цены на iPhone 12 mini. Источник: hotline.ua

iPhone 12

iPhone 12 имеет следующие характеристики: 6,1-дюймовый Super Retina XDR OLED дисплей с разрешением 2532x1170 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Процессор: A14 Bionic, оперативная память 4 ГБ, а внутренняя память: 64, 128 или 256 ГБ. Камеры: основная – 12 Мп, широкоугольная – 12 Мп.

Цена на б/у iPhone 12 на OLX в зависимости от состояния и объема внутренней памяти равняется примерно 12-17 тыс грн.

Цены на новые iPhone 12 с объемом внутренней памяти 64 ГБ: 17 16 363 – 35 900 грн.

Цены на новые iPhone 12 с объемом внутренней памяти 128 ГБ: 18 558 – 41 502 грн.

Цены на новые iPhone 12 с объемом внутренней памяти 256 ГБ: 23 500 – 40 315 грн.

Цены на iPhone 12. Источник: hotline.ua

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro имеет следующие характеристики 6,1-дюймовый Super Retina XDR OLED дисплей с разрешением 2532×1170 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Процессор: A14 Bionic, оперативная память: 6 ГБ, а внутренняя память: 128, 256, 512 или 1 ТБ. Камеры: основная – 12 Мп, широкоугольная – 12 Мп, телефото – 12 Мп.

Цена на б/у iPhone 12 Pro на OLX в зависимости от состояния и объема внутренней памяти равняется примерно 20-26 тыс грн.

Цены на новые iPhone 12 Pro с объемом внутренней памяти 128 ГБ: 22 649 – 40 491 грн.

Цены на новые iPhone 12 Pro с объемом внутренней памяти 256 ГБ: 23 348 – 44 694 грн.

Цены на новые iPhone 12 Pro с объемом внутренней памяти 512 ГБ: 26 999 – 54 195 грн.

Цены на iPhone 12 Pro. Источник: hotline.ua

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max имеет такие же характеристики: 6,7-дюймовый Super Retina XDR OLED с разрешением 2778x1284 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Процессор: A14 Bionic, оперативная память: 6 ГБ, а внутренн. память: 128, 256, 512 или 1 ТВ. Камеры: основная – 12 Мп, широкоугольная – 12 Мп, телефото – 12 Мп.

Цена на б/у iPhone 12 Pro Max на OLX в зависимости от состояния и объема внутренней памяти равняется примерно 23-26 тыс грн.

Цены на новые iPhone 12 Pro Max с объемом внутренней памяти 128 ГБ: 27 456 – 45 128 грн.

Цены на новые iPhone 12 Pro Max с объемом внутренней памяти 256 ГБ :27 039 – 49 899 грн.

Цены на новые iPhone 12 Pro Max с объемом внутренней памяти 512 ГБ: 34 000 – 58 599 грн.

Цены на iPhone 12 Pro Max. Источник: hotline.ua

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 mini, как и вся линейка iPhone 13, был выпущен Apple в 2021 году и имеет следующие характеристики: 5,4-дюймовый Super Retina XDR OLED дисплей с разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Процессор: A15 Bionic, оперативная память: 4 ГБ и внутренняя память: 128, 256 или 512 ГБ. Камеры: основная – 12 Мп, широкоугольная – 12 Мп.

Цена на б/у iPhone 13 mini на OLX в зависимости от состояния и объема внутренней памяти равна примерно 17-20 тыс грн.

Цены на новые iPhone 13 mini с объемом внутренней памяти 128 ГБ: 21 851 – 33 180 грн.

Цены на новые iPhone 13 mini с объемом внутренней памяти 256 ГБ: 28 875 – 42 323 грн.

Цены на новые iPhone 13 mini с объемом внутренней памяти 512 ГБ: 31 800 – 50 333 грн.

Цены на iPhone 13 mini. Источник: hotline.ua

iPhone 13

iPhone 13 имеет следующие характеристики: 6,1-дюймовый Super Retina XDR OLED lbcgktq с разрешением 2532x1170 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Процессор: A15 Bionic, оперативная память: 4 ГБ и внутренняя память: 128, 256 или 512 ГБ. Камеры: основная – 12 Мп, широкоугольная – 12 Мп.

Цена на б/у iPhone 13 на OLX в зависимости от состояния и объема внутренней памяти равна примерно 18-21 тыс грн.

Цены на новые iPhone 13 с объемом внутренней памяти 128 ГБ: 25 343 – 43 907 грн.

Цены на новые iPhone 13 с объемом внутренней памяти 256 ГБ: 27 338 – 48 816 грн.

Цены на новые iPhone 13 с объемом внутренней памяти 512 ГБ: 32 900 – 55 791 грн.

Цены на iPhone 13. Источник: hotline.ua

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro имеет следующие характеристики: 6,1-дюймовый Super Retina XDR OLED дисплей с разрешением 2532×1170 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Процессор: A15 Bionic, оперативная память: 6 ГБ и внутренняя память: 128, 256, 512 или 1 ТБ Камеры: основная – 12 Мп, широкоугольная – 12 Мп, телефото – 12 Мп, LiDAR-сканер.

Цена на б/у iPhone 13 Pro на OLX в зависимости от состояния и объема внутренней памяти равна примерно 25-30 тыс грн.

Цены на новые iPhone 13 Pro с объемом внутренней памяти 128 ГБ: 31 230 – 45 199 грн.

Цены на новые iPhone 13 Pro с объемом внутренней памяти 256 ГБ: 33 724 – 48 999 грн.

Цены на новые iPhone 13 Pro с объемом внутренней памяти 512 ГБ: 37 599 – 55 999 грн.

Цены на новые iPhone 13 Pro с объемом внутренней памяти 1TB: 39 199 – 58 999 грн.

Цены на iPhone 13 Pro. Источник: hotline.ua

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max имеет следующие характеристики: 6,7-дюймовый Super Retina XDR OLED дисплей с разрешением 2778x1284 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Процессор: A15 Bionic, оперативная память: 6 ГБ и внутренняя память: 128, 256, 512 или 1 ТБ. Камеры: основная – 12 Мп, широкоугольная – 12 Мп, телефото – 12 Мп, LiDAR-сканер.

Цена на б/у iPhone 13 Pro Max на OLX в зависимости от состояния и объема внутренней памяти равна примерно 28-35 тыс грн.

Цены на новые iPhone 13 Pro Max с объемом внутренней памяти 128 ГБ: 25 343 – 48 999 грн.

Цены на новые iPhone 13 Pro Max с объемом внутренней памяти 256 ГБ: 36 518 – 52 999 грн.

Цены на новые iPhone 13 Pro Max с объемом внутренней памяти 512 ГБ: 41 800 – 60 999 грн.

Цены на новые iPhone 13 Pro Max с объемом внутренней памяти 1TB: 39 199 – 58 999 грн.

Цены на iPhone 13 Pro Max. Источник: hotline.ua

iPhone 14

iPhone 14

iPhone 14 – это смартфон, выпущенный Apple 13 сентября 2023 года. Он является преемником iPhone 13 и имеет следующие характеристики: 6,1-дюймовый Super Retina XDR OLED дисплей с разрешением 2532×1170 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Процессор: Apple A16 Bionic, оперативная память: 6 ГБ и внутренняя память: 128, 256 или 512 ГБ. Камеры: основная – 12 Мп, широкоугольная – 12 Мп.

Цена на б/у iPhone 14 на OLX в зависимости от состояния и объема внутренней памяти равна примерно 23-28 тыс грн.

Цены на новые iPhone 14 с объемом внутренней памяти 128 ГБ: 29 980 – 41 499 грн.

Цены на новые iPhone 14 с объемом внутренней памяти 256 ГБ: 33 024 – 47 236 грн.

Цены на новые iPhone 14 с объемом внутренней памяти 512 ГБ: 42 311 – 56 499 грн.

Цены на iPhone 14. Источник: hotline.ua

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus имеет следующие характеристики: 6,7-дюймовый Super Retina XDR OLED дисплей с разрешением 2778x1284 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Процессор: Apple A16 Bionic, оперативная память: 6 ГБ и внутренняя память: 128, 256 или 512 ГБ Камеры: основная – 12 Мп, широкоугольная – 12 Мп.

Цена на б/у iPhone 14 Plus на OLX в зависимости от состояния и объема внутренней памяти равна примерно 28-32 тыс грн.

Цены на новые iPhone 14 с объемом внутренней памяти 128 ГБ: 33 810 – 46 499 грн.

Цены на новые iPhone 14 с объемом внутренней памяти 256 ГБ: 37 560 – 51 499 грн.

Цены на новые iPhone 14 с объемом внутренней памяти 512 ГБ: 40 966 – 58 999 грн.

Цены на iPhone 14 Plus. Источник: hotline.ua

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro имеет следующие характеристики: 6,1-дюймовый Super Retina XDR OLED дисплей с разрешением 2532×1170 дисплей пикселей и частотой обновления 120 Гц. Процессор: Apple A16 Bionic, оперативная память: 6 ГБ и внутренняя память: 128, 256, 512 или 1 ТБ. Камеры: основная – 48 Мп, широкоугольная – 12 Мп, телефото – 12 Мп, LiDAR-сканер.

Цена на б/у iPhone 14 Pro на OLX в зависимости от состояния и объема внутренней памяти равняется примерно 30-37 тыс грн.

Цены на новые iPhone 14 Pro с объемом внутренней памяти 128 ГБ: 38 790 – 52 999 грн

Цены на новые iPhone 14 Pro с объемом внутренней памяти 256 ГБ: 40 896 – 62 000 грн.

Цены на новые iPhone 14 Pro с объемом внутренней памяти 512 ГБ: 46 080 – 69 785 грн.

Цены на новые iPhone 14 Pro с объемом внутренней памяти 1TB: 48 000 – 81 010 грн.

Цены на iPhone 14 Pro. Источник: hotline.ua

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max имеет следующие характеристики: 6,7-дюймовый Super Retina XDR OLED дисплей с разрешением 2778x1284 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Процессор: Apple A16 Bionic, оперативная память: 6 ГБ и внутренняя память: 128, 256, 512 или 1 ТБ. Камеры: основная – 48 Мп, широкоугольная – 12 Мп, телефото – 12 Мп, LiDAR-сканер.

Цена на б/у iPhone 14 Pro Max на OLX в зависимости от состояния и объема внутренней памяти равна примерно 33-45 тыс грн.

Цены на новые iPhone 14 Pro с объемом внутренней памяти 128 ГБ: 42 593 – 58 364 грн

Цены на новые iPhone 14 Pro с объемом внутренней памяти 256 ГБ: 46 730 – 67 900 грн.

Цены на новые iPhone 14 Pro с объемом внутренней памяти 512 ГБ: 50 527 – 77 984 грн.

Цены на новые iPhone 14 Pro с объемом внутренней памяти 1TB: 359 246 – 90 186 грн.

Цены на iPhone 14 Pro Max. Источник: hotline.ua

Напомним, стало известно, какие характеристики получили новые смартфоны iPhone 15. Также Apple представила сразу два смартчаса нового поколения.