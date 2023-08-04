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Курс валют на 5 августа: гривна в банках снова "просела"

4 августа 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 5 августа — гривна в банках снова просела
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на наличном рынке повысился курс доллара и евро. Национальный банк Украины также обновил курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 5 августа

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,36 гривны. В покупке — 36,91 (+0,00) грн, в продаже — 37,63 (+0,03). Евро стоит в покупке 40,67 (+0,02) грн, в продаже — 41,64 грн (+0,02).

  • ПриватБанк — 36,75 грн — 37,35 грн;
  • ОТП банк — 36,50 грн — 37,75 грн (+0,10);
  • Ощадбанк — 36,70 грн — 37,65 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,25 грн (+0,25) — 37,85 (+0,30) грн;
  • Правэксбанк — 37,00 грн — 37,55 грн (+0,10);
  • Укрэксимбанк — 36,95 грн (+0,05) — 37,75 грн (+0,05);
  • Кредобанк — 37,15 грн (-0,01) — 37,74 грн (+0,10);
  • Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;
  • Идея Банк — 37,10 грн (+0,10) — 37,80 грн (+0,10).

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта повысилась в покупке до 37,30, до 37,45 (-0,05) — в продаже. Евровалюта также изменилась: в покупке — до 41,15 грн, в продаже — 41,37 (-0,03) грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,28 (+0,35) и 40,67 (+0,35) грн — в продаже.

Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) может упразднить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

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