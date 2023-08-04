Курс валют на 5 серпня — гривня у банках знову просіла

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні на готівковому ринку підвищився курс долара та євро. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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За цими даними, долар у середньому коштує 37,36 гривні. У купівлі — 36,91 (+0,00) грн, у продажу — 37,63 (+0,03). Євро коштує у купівлі 40,67 (+0,02) грн, у продажу — 41,64 грн (+0,02).

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,35 грн;

ОТП банк — 36,50 грн — 37,75 грн (+0,10);

Ощадбанк — 36,70 грн — 37,65 грн;

ТАСкомбанк — 37,25 грн (+0,25) — 37,85 (+0,30) грн;

Правексбанк — 37,00 грн — 37,55 грн (+0,10);

Укрексімбанк — 36,95 грн (+0,05) — 37,75 грн (+0,05);

Кредобанк — 37,15 грн (-0,01) — 37,74 грн (+0,10);

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

Ідея Банк — 37,10 грн (+0,10) — 37,80 грн (+0,10).

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта підвищилась у купівлі до 37,30, до 37,45 (-0,05) — у продажу. Євровалюта також змінилась: у купівлі — до 41,15 грн, у продажу — 41,37 (-0,03) грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,28 (+0,35) та 40,67 (+0,35) грн — у продажу.



Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.