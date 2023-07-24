Курс валют на 25 июля: некоторые банки обновили цены
В Украине на наличном рынке доллар несколько подорожал. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.
Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.
Курс доллара на 25 июля
По этим данным, доллар в среднем стоит 37,21 гривны (+0,045). В покупке — 36,65 (0,00) грн, в продаже — 37,38 (+0,011). Евро стоит в покупке 40,75 (-0,047) грн, в продаже — 41,75 грн (-0,041).
- ПриватБанк — 36,55 грн — 37,15 грн;
- Ощадбанк — 36,80 грн (+0,05) — 37,75 грн;
- ТАСкомбанк — 36,60 грн — 37,40 грн (+0,05);
- Правэксбанк — 36,70 грн — 37,25 (+0,05) грн;
- Оптимальный — 37,17 грн (+0,04) — 37,25 грн (+0,05);
- Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,30 грн (+0,10);
- ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.
Курс в обменниках
В обменных пунктах американская валюта стоит несколько дороже: 37,15-37,21 грн. Евро подешевел незначительно в покупке — до 41,38 грн, в продаже — 41,55 грн.
Курс НБУ
По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,55 (-0,11 коп.) и 40,95 грн (-0,11 коп.) — в продаже.
Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.
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Напомним, эксперты предупреждают о серьезных вызовах в будущем для украинского валютного рынка в связи с прекращением действия "зернового соглашения". Промедление с разрешением ситуации может ударить по курсу национальной валюты.
Также мы писали, что в Украине с 1 августа 2023 года заработают обновленные банковские правила. В терминалах станет невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.