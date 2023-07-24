Курс валют на 25 июля — некоторые банки обновили цены

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке доллар несколько подорожал. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 25 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,21 гривны (+0,045). В покупке — 36,65 (0,00) грн, в продаже — 37,38 (+0,011). Евро стоит в покупке 40,75 (-0,047) грн, в продаже — 41,75 грн (-0,041).

ПриватБанк — 36,55 грн — 37,15 грн;

Ощадбанк — 36,80 грн (+0,05) — 37,75 грн;

ТАСкомбанк — 36,60 грн — 37,40 грн (+0,05);

Правэксбанк — 36,70 грн — 37,25 (+0,05) грн;

Оптимальный — 37,17 грн (+0,04) — 37,25 грн (+0,05);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,30 грн (+0,10);

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит несколько дороже: 37,15-37,21 грн. Евро подешевел незначительно в покупке — до 41,38 грн, в продаже — 41,55 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,55 (-0,11 коп.) и 40,95 грн (-0,11 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, эксперты предупреждают о серьезных вызовах в будущем для украинского валютного рынка в связи с прекращением действия "зернового соглашения". Промедление с разрешением ситуации может ударить по курсу национальной валюты.

Также мы писали, что в Украине с 1 августа 2023 года заработают обновленные банковские правила. В терминалах станет невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.