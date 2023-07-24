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Курс валют на 25 липня: деякі банки оновили ціни

24 липня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 25 липня — деякі банки оновили ціни
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку долар дещо подорожчав. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 25 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,21 гривні (+0,045). У купівлі — 36,65 (0,00) грн, у продажу — 37,38 (+0,011). Євро коштує у купівлі 40,75 (-0,047) грн, у продажу — 41,75 грн (-0,041).

  • ПриватБанк — 36,55 грн — 37,15 грн;
  • Ощадбанк — 36,80 грн (+0,05) — 37,75 грн;
  • ТАСкомбанк — 36,60 грн — 37,40 грн (+0,05);
  • Правексбанк  — 36,70 грн — 37,25 (+0,05) грн;
  • Оптимальний — 37,17 грн (+0,04) — 37,25 грн (+0,05);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,30 грн (+0,10);
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує дещо дорожче: 37,15-37,21 грн. Євро подешевшав незначно у купівлі — до 41,38 грн, у продажу — 41,55 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,55 (-0,11 коп.) та 40,95 грн (-0,11 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Нагадаємо, експерти попереджають про серйозні виклики у майбутньому для українського валютного ринку у зв'язку з припиненням дії "зернової угоди". Зволікання з вирішенням ситуації може вдарити по курсу національної валюти.

Також ми писали, що в Україні з 1 серпня 2023 року запрацюють оновлені банківські правила. У терміналах стане неможливо поповнити банківську картку без авторизації.

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