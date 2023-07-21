Курс валют на 22 июля – доллар упал в некоторых банках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке гривна несколько укрепилась по отношению к доллару. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

Читайте также:

Курс доллара на 22 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,16 гривны. В покупке — 36,64 (-0,006) грн, в продаже — 37,35 (-0,003). Евро стоит в покупке 40,79 (+0,135) грн, в продаже — 41,79 грн (-0,108).

ПриватБанк — 36,55 грн — 37,15 грн;

Ощадбанк — 36,75 грн — 37,80 грн;

ОТП банк — 36,15 грн — 37,25 грн;

Оптимальный — 37,13 грн (+0,036) — 37,19 (+0,019) грн;

Укрэксимбанк — 36,70 грн (-0,05) — 37,50 грн (-0,05);

Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,20 грн (-0,10);

ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит 37,14–37,20 грн. Евро — в покупке 41,36 грн, в продаже — 41,55 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,71 (-0,18 коп.) и 41,10 грн (-0,20 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в Украине с 1 августа 2023 года заработают обновленные банковские правила. В терминалах станет невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

Также мы писали, что, по прогнозу аналитиков, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время, к концу лета возможны резкие изменения.