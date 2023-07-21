Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Курс валют на 22 июля: доллар упал в некоторых банках arrow

Курс валют на 22 июля: доллар упал в некоторых банках

21 июля 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 22 июля – доллар упал в некоторых банках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на наличном рынке гривна несколько укрепилась по отношению к доллару. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

Читайте также:

Курс доллара на 22 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,16 гривны. В покупке — 36,64 (-0,006) грн, в продаже — 37,35 (-0,003). Евро стоит в покупке 40,79 (+0,135) грн, в продаже — 41,79 грн (-0,108).

  • ПриватБанк — 36,55 грн — 37,15 грн;
  • Ощадбанк — 36,75 грн — 37,80 грн;
  • ОТП банк — 36,15 грн — 37,25 грн;
  • Оптимальный — 37,13 грн (+0,036) — 37,19 (+0,019) грн;
  • Укрэксимбанк — 36,70 грн (-0,05) — 37,50 грн (-0,05);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,20 грн (-0,10);
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит 37,14–37,20 грн. Евро — в покупке 41,36 грн, в продаже — 41,55 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,71 (-0,18 коп.) и 41,10 грн (-0,20 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в Украине с 1 августа 2023 года заработают обновленные банковские правила. В терминалах станет невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

Также мы писали, что, по прогнозу аналитиков, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время, к концу лета возможны резкие изменения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз