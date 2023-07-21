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Курс валют на 22 липня: долар впав у деяких банках

21 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 22 липня — долар впав у деяких банках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку гривня дещо зміцнилась щодо долара. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 22 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,16 гривні. У купівлі — 36,64 (-0,006) грн, у продажу — 37,35 (-0,003). Євро коштує у купівлі 40,79 (+0,135) грн, у продажу — 41,79 грн (-0,108).

  • ПриватБанк — 36,55 грн — 37,15 грн;
  • Ощадбанк — 36,75 грн — 37,80 грн;
  • ОТП банк — 36,15 грн — 37,25 грн;
  • Оптимальний  — 37,13 грн (+0,036) — 37,19 (+0,019) грн;
  • Укрексімбанк — 36,70 грн (-0,05) — 37,50 грн (-0,05);
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,20 грн (-0,10);
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує 37,14-37,20 грн. Євро — у купівлі 41,36 грн, у продажу — 41,55 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,71 (-0,18 коп.) та 41,10 грн (-0,20 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня 2023 року запрацюють оновлені банківські правила. У терміналах стане неможливо поповнити банківську картку без авторизації.

Також ми писали, що за прогнозом аналітиків, в Україні ситуація на валютному ринку у липні 2023 року обіцяє бути стабільною. Водночас до кінця літа можливі різкі зміни.

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