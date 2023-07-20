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Курс валют на 21 липня: гривня знову просіла

20 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 21 липня — гривня знову просіла
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку спостерігаються чергові коливання валюти: долар знову дещо подорожчав. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 21 липня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,14 (-0,002) гривні. У купівлі — 36,64 (-0,009) грн, у продажу — 37,36 (+0,008). Євро коштує у купівлі 40,94 (+0,051) грн, у продажу — 41,91 грн (-0,014).

  • ПриватБанк — 36,55 грн — 37,15 грн;
  • Ощадбанк — 36,45 грн (-0,10) — 37,65 грн (+0,05);
  • ОТП банк — 36,15 грн — 37,25 (+0,05) грн;
  • Оптимальний  — 37,10 грн (+0,002) — 37,17 (-0,005) грн;
  • Укрсиббанк — 36,70 грн (-0,05) — 37,45 грн;
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,30 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує 37,10-37,20 грн. Євро — у купівлі 41,40 грн, у продажу — 41,55 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 41,00 (-0,01 коп.) та 41,40 грн (-0,01 коп.) — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Нагадаємо, НБУ вважає поточну макроекономічну ситуацію в країні сприятливою для початку поступового руху до нормалізації монетарної політики. Регулятор працює над створенням остаточних передумов для повернення гнучкості обмінного курсу американської валюти.

Також ми писали, що за прогнозом аналітиків, в Україні ситуація на валютному ринку у липні 2023 року обіцяє бути стабільною. Водночас до кінця літа можливі різкі зміни.

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