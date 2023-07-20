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Курс валют на 21 июля: гривна снова просела

20 июля 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 21 июля — гривна снова просела
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на наличном рынке наблюдаются очередные колебания валюты: доллар снова несколько подорожал. Национальный банк Украины также установил новый курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 21 июля

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,14(+0,002) гривны. В покупке — 36,64 (-0,009) грн, в продаже — 37,36 (+0,008). Евро стоит в покупке 40,94 (+0,051) грн, в продаже — 41,91 грн (-0,014).

  • ПриватБанк — 36,55 грн — 37,15 грн;
  • Ощадбанк — 36,45 грн (-0,10) — 37,65 грн (+0,05);
  • ОТП банк — 36,15 грн — 37,25 (+0,05) грн;
  • Оптимальный — 37,10 грн (+0,002) — 37,17 (-0,005) грн;
  • Укрсиббанк — 36,70 грн (-0,05) — 37,45 грн;
  • Райффайзен Банк — 36,70 грн — 37,30 грн;
  • ПУМБ — 36,75 грн — 37,50 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит 37,10–37,20 грн. Евро — в покупке 41,40 грн, в продаже — 41,55 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 41,00 (-0,01 коп.) и 41,40 грн (-0,01 коп.) — в продаже.

Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, НБУ считает текущую макроэкономическую ситуацию в стране благоприятной для начала постепенного движения к нормализации монетарной политики. Регулятор работает над созданием окончательных предпосылок для возврата гибкости обменного курса американской валюты.

Также мы писали, что по прогнозу аналитиков, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время, к концу лета возможны резкие изменения.

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