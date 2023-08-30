Курс доллара 30 августа – валюта в Украине резко подешевела

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины обнародовал официальный курс валют 30 августа 2023 года. Согласно ему, евро в покупке опустился на две копейки, стоит 39,51 грн/евро, а доллар неизменный — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара и евро на 30 августа

По информации НБУ, цена европейской валюты в продаже — 39,90 грн/евро (-0,01), стоимость доллара такая же — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар резко подешевел: в среднем стоит 37,89 грн. В покупке — 37,48 грн (-0,15), в продаже — 38,28 (-0,18). Евро стоит в покупке 40,64 (-0,16) грн, в продаже — 41,74 (-0,14) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн (-0,35) — 37,80 грн (-0,35);

ТАСкомбанк — 37,50 грн (-0,15) — 38,20 грн (-0,15);

Ощадбанк — 37,90 грн (-0,05) — 38,75 грн;

Укрэксимбанк — 37,55 грн (-0,15) — 38,35 грн (-0,15);

Sense bank — 37,80 грн (-0,15) — 38,40 грн (-0,15);

Райффайзен Банк — 37,50 (-0,10) грн — 38,20 грн (-0,20).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,80 (-0,26) грн, в продаже — 38,00 (-0,30) грн. Евро в покупке — 41,07 (-0,33) грн, в продаже — 41,40 (-0,37).

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Больше о валюте

Напомним, с 29 августа 2023 года украинцам снова доступен обмен иностранной валюты онлайн, запрет действовал с начала войны. Однако пока безналичная валюта доступна не во всех банках.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.