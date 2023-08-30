Курс долара 30 серпня — валюта в Україні різко подешевшала

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют 30 серпня 2023 року. Відповідно до нього, євро у купівлі опустився на дві копійки, коштує 39,51 грн/євро, а долар незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчить дані на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара та євро на 30 серпня

За інформацією НБУ, ціна європейської валюти у продажу — 39,90 грн/євро (-0,01), вартість долара така ж — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар різко подешевшав: у середньому коштує 37,89 грн. У купівлі — 37,48 грн (-0,15), в продажу — 38,28 (-0,18). Євро коштує у купівлі 40,64 (-0,16) грн, у продажу — 41,74 (-0,14) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн (-0,35) — 37,80 грн (-0,35);

ТАСкомбанк — 37,50 грн (-0,15) — 38,20 грн (-0,15);

Ощадбанк — 37,90 грн (-0,05) — 38,75 грн;

Укрексімбанк — 37,55 грн (-0,15) — 38,35 грн (-0,15);

Sense bank — 37,80 грн (-0,15) — 38,40 грн (-0,15);

Райффайзен Банк — 37,50 (-0,10) грн — 38,20 грн (-0,20).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,80 (-0,26) грн, у продажу — 38,00 (-0,30) грн. Євро у купівлі — 41,07 (-0,33) грн, у продажу — 41,40 (-0,37).

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Більше про валюту

Нагадаємо, з 29 серпня 2023 року українцям знову доступний обмін іноземної валюти онлайн, заборона діяла з початку війни. Однак поки що безготівкова валюта доступна не в усіх банках.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.