Курс на 3 августа - на рынке очередные валютные колебания

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

На украинском наличном рынке американская валюта снова перешла к росту. Национальный банк Украины также обновил курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 3 августа

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,36 (+0,08) гривны. В покупке — 36,89 (+0,05) грн, в продаже — 37,57 (+0,02). Евро стоит в покупке 40,79 (+0,02) грн, в продаже — 41,73 грн (-0,03).

Более недели назад доллар в покупке стоил 36,65 грн, в продаже — 37,38. Евро: в покупке 40,80 грн, в продаже — 41,79 грн.

ПриватБанк — 36,67 грн — 37,27 грн;

Ощадбанк — 36,80 грн — 37,70 (-0,10) грн;

ТАСкомбанк — 37,00 грн — 37,55 грн (+0,05);

Правэксбанк — 36,90 грн (+0,05) — 37,45 грн;

Укрэксимбанк — 36,85 грн — 37,65 грн;

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта повысилась в покупке до 37,30 (+0,08), до 37,44 (+0,09) — в продаже. Евровалюта также изменилась: в покупке — до 41,20 (+0,05) грн, в продаже — 41,41 (-0,04) грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,05 (-0,07) и 40,45 (-0,08) грн — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, средний курс доллара в Украине в 2023 году будет ниже, чем ожидалось. Основанием для улучшения прогноза аналитиков стала более позитивная динамика валютного рынка в последние месяцы.