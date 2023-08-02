Курс на 3 серпня: на ринку чергові валютні коливання
На українському готівковому ринку американська валюта знову перейшла до зростання. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.
Про це свідчить інформація на сайті Kurs.
Курс долара на 3 серпня
За цими даними, долар у середньому коштує 37,36 (+0,08) гривні. У купівлі — 36,89 (+0,05) грн, у продажу — 37,57 (+0,02). Євро коштує у купівлі 40,79 (+0,02) грн, у продажу — 41,73 грн (-0,03).
Понад тиждень тому долар у купівлі коштував 36,65 грн, у продажу — 37,38. Євро: у купівлі 40,80 грн, у продажу — 41,79 грн.
- ПриватБанк — 36,67 грн — 37,27 грн;
- Ощадбанк — 36,80 грн — 37,70 (-0,10) грн;
- ТАСкомбанк — 37,00 грн — 37,55 грн (+0,05);
- Правексбанк — 36,90 грн (+0,05) — 37,45 грн;
- Укрексімбанк — 36,85 грн — 37,65 грн;
- Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;
- ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.
Курс в обмінниках
В обмінних пунктах американська валюта підвищилась у купівлі до 37,30 (+0,08), до 37,44 (+0,09) — у продажу. Євровалюта також змінилась: у купівлі — до 41,20 (+0,05) грн, у продажу — 41,41 (-0,04) грн.
Курс НБУ
За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,05 (-0,07) та 40,45 (-0,08) грн — у продажу.
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.
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Нагадаємо, середній курс долара в Україні 2023 року буде нижчим, ніж очікувалося. Підставою для покращення прогнозу аналітиків стала значно позитивніша динаміка валютного ринку в останні місяці.