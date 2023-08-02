Курс на 3 серпня — на ринку чергові валютні коливання

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

На українському готівковому ринку американська валюта знову перейшла до зростання. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 3 серпня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,36 (+0,08) гривні. У купівлі — 36,89 (+0,05) грн, у продажу — 37,57 (+0,02). Євро коштує у купівлі 40,79 (+0,02) грн, у продажу — 41,73 грн (-0,03).

Понад тиждень тому долар у купівлі коштував 36,65 грн, у продажу — 37,38. Євро: у купівлі 40,80 грн, у продажу — 41,79 грн.

ПриватБанк — 36,67 грн — 37,27 грн;

Ощадбанк — 36,80 грн — 37,70 (-0,10) грн;

ТАСкомбанк — 37,00 грн — 37,55 грн (+0,05);

Правексбанк — 36,90 грн (+0,05) — 37,45 грн;

Укрексімбанк — 36,85 грн — 37,65 грн;

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта підвищилась у купівлі до 37,30 (+0,08), до 37,44 (+0,09) — у продажу. Євровалюта також змінилась: у купівлі — до 41,20 (+0,05) грн, у продажу — 41,41 (-0,04) грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,05 (-0,07) та 40,45 (-0,08) грн — у продажу.



Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Нагадаємо, середній курс долара в Україні 2023 року буде нижчим, ніж очікувалося. Підставою для покращення прогнозу аналітиків стала значно позитивніша динаміка валютного ринку в останні місяці.