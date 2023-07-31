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Курс доллара в Украине: эксперты предупреждают о валютных колебаниях в августе

31 июля 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара в Украине — эксперты предупреждают о валютных колебаниях в августе
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В начале августа 2023 года на украинском валютном рынке ситуация будет похожа на вторую половину июня. Ожидается колебание курса американской валюты.

Таков прогноз руководителя департамента казначейства Глобус банка Тараса Лесового.

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По прогнозу финансиста, ценовой диапазон допустимых валютных колебаний будет на таком уровне: 37-38 гривен за доллар. Курс может пошатнуться на 0,1-0,3 гривны.

При этом будет минимальной "ширина" спреда (разница между курсом доллара в покупке и продаже). Прогнозируемый уровень — от 0,15 до 0,25 гривны.

"По крайней мере, такой спрэд является экономически мотивированным", — отметил специалист.

Эксперт напомнил, что обменные пункты могут выставлять разницу между курсом в покупке и продаже на уровне 1 гривны и более. Такие действия, прежде всего, направлены на избегание рисков в случае изменения курса. Также это может являться элементарным нагнетанием ажиотажного спроса.

Сколько сейчас стоит доллар в Украине

По информации портала Minfin, в понедельник, 31 июля, средний курс доллара в украинских обменных пунктах в покупке опустился до 36,30, до 37,50 — в продаже.

Наличный курс также потерял несколько копеек: 36,98 (покупка) и 37,32 грн (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 грн.

 

курс валют
Источник: Minfin

Напомним, в Украине с 1 августа 2023 года заработают обновленные банковские правила. В терминалах станет невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

Также мы писали, что Национальный банк за последнюю неделю продал меньшую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты из золотовалютных резервов был на 41% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

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