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Курс долара в Україні: експерти попереджають про валютні коливання у серпні

31 липня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара в Україні — експерти попереджають про валютні коливання у серпні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На початку серпня 2023 року на українському валютному ринку ситуація буде подібною до другої половини червня. Очікуються коливання курсу американської валюти.

Такий прогноз керівника департаменту казначейства Глобус банку Тараса Лєсового.

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За прогнозом фінансиста, ціновий діапазон допустимих валютних коливань буде на такому рівні: 37-38 гривень за долар. Курс може похитнутися на 0,1-0,3 гривні.

При цьому буде мінімальною "ширина" спреду (різниця між курсом долара у купівлі та продажу). Прогнозований рівень — від 0,15 до 0,25 гривні.

"Принаймні такий спред є економічно мотивованим", — зауважив спеціаліст.

Експерт нагадав, що обмінні пункти можуть виставляти різницю між курсом у купівлі та продажу на рівні 1 гривні й більше. Такі дії передусім спрямовані на уникнення ризиків у разі зміни курсу. Також це може бути елементарним нагнітанням ажіотажного попиту.

Скільки зараз коштує долар в Україні

За інформацією порталу Minfin, у понеділок, 31 липня, середній курс долара в українських обмінних пунктах у купівлі опустився до 36,30, до 37,50 — у продажу.

Готівковий курс також втратив кілька копійок: 36,98 (купівля) та 37,32 грн (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 грн.

 

курс валют
Джерело: Minfin

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня 2023 року запрацюють оновлені банківські правила. У терміналах стане неможливо поповнити банківську картку без авторизації.

Також ми писали, що Національний банк за останній тиждень продав меншу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти із золотовалютних резервів був на 41% меншим порівняно з попереднім тижнем.

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