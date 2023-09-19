Недвижимость в Германии — какие сейчас цены и ставки налогов

Дома в Германии. Фото: Flombu

Эксперты оценили ситуацию на рынке недвижимости Германии, который считается самым стабильным в Европе. Известно, какие по состоянию на начало осени 2023 года цены и какие действуют правила для украинцев.

Об этом информирует сайт Flombu.

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Особенности рынка недвижимости в Германии

Как отметят специалисты, на рынке недвижимости Германии доминирует многолетняя аренда даже несмотря на то, что там доступна ипотека. Так, в стране с наибольшей экономикой только 40% жителей имеет собственное жилье.

Покупать недвижимость более выгодно на перспективу, поскольку в течение 10 лет с момента покупки при продаже объекта придется отдать 25% налога на прибыль. При этом немецкое законодательство разрешает куплю-продажу недвижимости среди иностранцев. Касается и граждан государств, не являющихся членами еврозоны. Дополнительных условий по покупке жилья там нет.

В частности, украинцы могут получить ипотеку в Германии, однако под значительно более высокий процент. Основное условие для согласования ипотечного кредитования — заработок не должен составлять менее 3 тыс. евро ежемесячно или требуется не менее трех месяцев работать в немецкой фирме.

Также иностранцы могут покупать землю в Германии. Примечательно, что построить дом получится на 30-40% дешевле, чем купить новый. Однако факт покупки недвижимости не упростит получение вида на жительство или получение немецкого гражданства. Однако будет преимущество в предоставлении иностранному гражданину мультивизы.

Стоимость недвижимости в Германии

По словам экспертов, на цену объекта на территории Германии влияют три ключевых параметра:

месторасположение объекта недвижимости;

текущее состояние жилья;

площадь недвижимости.

По состоянию на начало осени 2023 года средняя цена недвижимости в Германии составляет 4,5 тыс. евро/кв.м.

Также примечательно, что самая дорогая недвижимость в этой стране — вовсе не в столице. Так, квартира в Берлине стоит в среднем от 5,8 тыс. евро/кв.м, тогда как квартира в центре Мюнхена — 8,3 тыс. евро/кв.м, на окраине города — от 7,8 тыс. евро/кв.м. У Франкфурта жилье стоит от 7,3 тыс. евро/кв.м, на окраине — от 6,8 тыс. евро/кв.м. В Гамбурге жилье стоит 6,3 тыс. евро/кв.м. В Эссене и Дортмунде недвижимость стоит от 3,7 тыс. евро/кв.м.

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Напомним, на украинском вторичном рынке недвижимости фиксируют подорожание однокомнатных квартир. Речь идет о периоде с августа 2022-го по август 2023 года.

Также мы писали, что среди основных тенденций рынка жилой недвижимости в Украине можно констатировать постепенный рост спроса на жилье в новостройках вследствие активизации отложенного спроса.