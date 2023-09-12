Ціни на нерухомість — в Україні за рік подорожчали квартири

В Україні подорожчали квартири на "вторинці": як змінилися ціни
На українському вторинному ринку нерухомості фіксують подорожчання однокімнатних квартир. Йдеться про період із серпня 2022-го по серпень 2023 року.
Про це свідчить інформація профільного порталу DomRia.
Як змінилися ціни за рік
За цими даними, вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку підвищились по всій країні, окрім Херсонщини.
Найбільш значно збільшилась вартість квартир на Закарпатті — на 37,8% (51,2 тис. дол.), далі йде Львівщина — на 28,5% (61,6 тис. дол.).
Найбільш серйозно ціни зросли в областях:
- Чернівецька — на 37,4%;
- Сумська — на 30%;
- Львівська — на 28,5%;
- Дніпропетровська — на 27%.
Найменше однокімнатні квартири зросли в ціні у:
- Полтавській області — на 7,41%;
- Тернопільській області — на 9%;
- Києві — на 9%.
Загалом найдорожче коштують квартири у Києві — за однокімнатну на "вторинці" просять у середньому 86,6 тис. дол.
Зараз однокімнатні квартири коштують вище 40 тис. дол.:
- Одеська — 46,12 тис. дол. (на 24% більше);
- Вінницька — 45,03 тис. дол. (на 17,4%);
- Київська — 42,99 тис. дол. (на 16%);
- Дніпропетровська — 42,43 тис. дол. (на 27%);
- Івано-Франківська — 41,99 тис. дол. (на 19%).
Найдешевше житло у Миколаївській області — 23,14 тис. дол. (на 18,3%). Також нижче 30 тис. дол. ціни в таких областях:
- Запорізька — 23,57 тис. дол. (більше на 11,5%);
- Кіровоградська — 24,35 тис. дол. (на 13,44%);
- Херсонська — 24,5 тис. дол. (менше на 25%);
- Сумська — 26,73 тис. дол. (більше на 30%).
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Києві продають квартири за цінами, які значно нижчі за ринкові. Найнижча ціна зберігається на смарт-житло. У недобудованому будинку квартиру можна придбати лише за 10-15 тисяч доларів.
Раніше ми розповідали, що серед основних тенденцій ринку житлової нерухомості в Україні наразі можна констатувати поступове зростання попиту на житло в новобудовах внаслідок активізації відкладеного попиту.