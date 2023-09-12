Ціни на нерухомість — в Україні за рік подорожчали квартири

Ключі від квартири. Фото: Unplush

На українському вторинному ринку нерухомості фіксують подорожчання однокімнатних квартир. Йдеться про період із серпня 2022-го по серпень 2023 року.

Про це свідчить інформація профільного порталу DomRia.

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За цими даними, вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку підвищились по всій країні, окрім Херсонщини.

Найбільш значно збільшилась вартість квартир на Закарпатті — на 37,8% (51,2 тис. дол.), далі йде Львівщина — на 28,5% (61,6 тис. дол.).

Найбільш серйозно ціни зросли в областях:

Чернівецька — на 37,4%;

Сумська — на 30%;

Львівська — на 28,5%;

Дніпропетровська — на 27%.

Найменше однокімнатні квартири зросли в ціні у:

Полтавській області — на 7,41%;

Тернопільській області — на 9%;

Києві — на 9%.

Загалом найдорожче коштують квартири у Києві — за однокімнатну на "вторинці" просять у середньому 86,6 тис. дол.

Зараз однокімнатні квартири коштують вище 40 тис. дол.:

Одеська — 46,12 тис. дол. (на 24% більше);

Вінницька — 45,03 тис. дол. (на 17,4%);

Київська — 42,99 тис. дол. (на 16%);

Дніпропетровська — 42,43 тис. дол. (на 27%);

Івано-Франківська — 41,99 тис. дол. (на 19%).

Найдешевше житло у Миколаївській області — 23,14 тис. дол. (на 18,3%). Також нижче 30 тис. дол. ціни в таких областях:

Запорізька — 23,57 тис. дол. (більше на 11,5%);

Кіровоградська — 24,35 тис. дол. (на 13,44%);

Херсонська — 24,5 тис. дол. (менше на 25%);

Сумська — 26,73 тис. дол. (більше на 30%).

Ціни на 1-кімнатні квартири в Україні. Джерело: DomRia

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Києві продають квартири за цінами, які значно нижчі за ринкові. Найнижча ціна зберігається на смарт-житло. У недобудованому будинку квартиру можна придбати лише за 10-15 тисяч доларів.

Раніше ми розповідали, що серед основних тенденцій ринку житлової нерухомості в Україні наразі можна констатувати поступове зростання попиту на житло в новобудовах внаслідок активізації відкладеного попиту.