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В Україні подорожчали квартири на "вторинці": як змінилися ціни

12 вересня 2023 14:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на нерухомість — в Україні за рік подорожчали квартири
Ключі від квартири. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському вторинному ринку нерухомості фіксують подорожчання однокімнатних квартир. Йдеться про період із серпня 2022-го по серпень 2023 року.

Про це свідчить інформація профільного порталу DomRia.

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За цими даними, вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку підвищились по всій країні, окрім Херсонщини.

Найбільш значно збільшилась вартість квартир на Закарпатті — на 37,8% (51,2 тис. дол.), далі йде Львівщина — на 28,5% (61,6 тис. дол.).

Найбільш серйозно ціни зросли в областях:

  • Чернівецька — на 37,4%;
  • Сумська — на 30%;
  • Львівська — на 28,5%;
  • Дніпропетровська — на 27%.

Найменше однокімнатні квартири зросли в ціні у:

  • Полтавській області — на 7,41%;
  • Тернопільській області — на 9%;
  • Києві — на 9%.

Загалом найдорожче коштують квартири у Києві — за однокімнатну на "вторинці" просять у середньому 86,6 тис. дол.

Зараз однокімнатні квартири коштують вище 40 тис. дол.:

  • Одеська — 46,12 тис. дол. (на 24% більше);
  • Вінницька — 45,03 тис. дол. (на 17,4%);
  • Київська — 42,99 тис. дол. (на 16%);
  • Дніпропетровська — 42,43 тис. дол. (на 27%);
  • Івано-Франківська — 41,99 тис. дол. (на 19%).

Найдешевше житло у Миколаївській області — 23,14 тис. дол. (на 18,3%). Також нижче 30 тис. дол. ціни в таких областях:

  • Запорізька — 23,57 тис. дол. (більше на 11,5%);
  • Кіровоградська — 24,35 тис. дол. (на 13,44%);
  • Херсонська — 24,5 тис. дол. (менше на 25%);
  • Сумська — 26,73 тис. дол. (більше на 30%).

 

ціни на квартири
Ціни на 1-кімнатні квартири в Україні. Джерело: DomRia

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Києві продають квартири за цінами, які значно нижчі за ринкові. Найнижча ціна зберігається на смарт-житло. У недобудованому будинку квартиру можна придбати лише за 10-15 тисяч доларів.

Раніше ми розповідали, що серед основних тенденцій ринку житлової нерухомості в Україні наразі можна констатувати поступове зростання попиту на житло в новобудовах внаслідок активізації відкладеного попиту.

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