Цены на недвижимость — в Украине за год подорожали квартиры

В Украине подорожали квартиры на "вторичке": как изменились цены
На украинском вторичном рынке недвижимости фиксируют подорожание однокомнатных квартир. Речь идет о периоде с августа 2022-го по август 2023 года.
Об этом свидетельствует информация профильного портала DomRia.
Как изменились цены за год
По этим данным, стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке повысилась по всей стране, кроме Херсонщины.
Наиболее значительно увеличилась стоимость квартир на Закарпатье — на 37,8% (51,2 тыс. долл.), далее идет Львовщина — на 28,5% (61,6 тыс. долл.).
Наиболее серьезно цены выросли в областях:
- Черновицкая — на 37,4%;
- Сумская — на 30%;
- Львовская — на 28,5%;
- Днепропетровская — на 27%.
Меньше всего однокомнатные квартиры выросли в цены в:
- Полтавской области — на 7,41%;
- Тернопольской области — на 9%;
- Киеве — на 9%.
В целом дороже всего стоят квартиры в Киеве — за однокомнатную на "вторичке" просят в среднем 86,6 тыс. долл.
Сейчас однокомнатные квартиры стоят выше 40 тыс. долл. в областях:
- Одесская — 46,12 тыс. долл. (на 24% больше);
- Винницкая — 45,03 тыс. долл. (на 17,4%);
- Киевская — 42,99 тыс. долл. (на 16%);
- Днепропетровская — 42,43 тыс. долл. (на 27%);
- Ивано-Франковская — 41,99 тыс. долл. (на 19%).
Самое дешевое жилье в Николаевской области — 23,14 тыс. долл. (на 18,3%). Также ниже 30 тыс. долл. цены в таких областях:
- Запорожская — 23,57 тыс. долл. (больше на 11,5%);
- Кировоградская — 24,35 тыс. долл. (на 13,44%);
- Херсонская — 24,5 тыс. долл. (менее 25%);
- Сумская — 26,73 тыс. долл. (больше на 30%).
Что еще стоит знать
Напомним, в Киеве продают квартиры по ценам, которые значительно ниже рыночных. Самая низкая цена — на смарт-жилье. В недостроенном доме квартиру можно приобрести всего за 10-15 тысяч долларов.
Ранее мы рассказывали, что среди основных тенденций рынка жилой недвижимости в Украине можно констатировать постепенный рост спроса на жилье в новостройках вследствие активизации отложенного спроса.