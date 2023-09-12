Цены на недвижимость — в Украине за год подорожали квартиры

Ключи от квартиры. Фото: Unplush

На украинском вторичном рынке недвижимости фиксируют подорожание однокомнатных квартир. Речь идет о периоде с августа 2022-го по август 2023 года.

Об этом свидетельствует информация профильного портала DomRia.

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Как изменились цены за год

По этим данным, стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке повысилась по всей стране, кроме Херсонщины.

Наиболее значительно увеличилась стоимость квартир на Закарпатье — на 37,8% (51,2 тыс. долл.), далее идет Львовщина — на 28,5% (61,6 тыс. долл.).

Наиболее серьезно цены выросли в областях:

Черновицкая — на 37,4%;

Сумская — на 30%;

Львовская — на 28,5%;

Днепропетровская — на 27%.

Меньше всего однокомнатные квартиры выросли в цены в:

Полтавской области — на 7,41%;

Тернопольской области — на 9%;

Киеве — на 9%.

В целом дороже всего стоят квартиры в Киеве — за однокомнатную на "вторичке" просят в среднем 86,6 тыс. долл.

Сейчас однокомнатные квартиры стоят выше 40 тыс. долл. в областях:

Одесская — 46,12 тыс. долл. (на 24% больше);

Винницкая — 45,03 тыс. долл. (на 17,4%);

Киевская — 42,99 тыс. долл. (на 16%);

Днепропетровская — 42,43 тыс. долл. (на 27%);

Ивано-Франковская — 41,99 тыс. долл. (на 19%).

Самое дешевое жилье в Николаевской области — 23,14 тыс. долл. (на 18,3%). Также ниже 30 тыс. долл. цены в таких областях:

Запорожская — 23,57 тыс. долл. (больше на 11,5%);

Кировоградская — 24,35 тыс. долл. (на 13,44%);

Херсонская — 24,5 тыс. долл. (менее 25%);

Сумская — 26,73 тыс. долл. (больше на 30%).

Цены на 1-комнатные квартиры в Украине. Источник: DomRia

Что еще стоит знать

Напомним, в Киеве продают квартиры по ценам, которые значительно ниже рыночных. Самая низкая цена — на смарт-жилье. В недостроенном доме квартиру можно приобрести всего за 10-15 тысяч долларов.

Ранее мы рассказывали, что среди основных тенденций рынка жилой недвижимости в Украине можно констатировать постепенный рост спроса на жилье в новостройках вследствие активизации отложенного спроса.