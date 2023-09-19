Нерухомість у Німеччині — які зараз ціни та ставки податків

Будинки у Німеччині. Фото: Flombu

Експерти оцінили ситуацію на ринку нерухомості Німеччини, який вважається найстабільнішим у Європі. Відомо, які станом на початок осені 2023 року ціни та чинні правила для українців.

Про це інформує сайт Flombu.

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Особливості ринку нерухомості у Німеччині

Як зазначать фахівці, на ринку нерухомості Німеччини домінує багаторічна оренда, навіть попри те, що там є доступною іпотека. Так, в країні з найбільшою економікою тільки 40% жителів має власне житло.

Купувати нерухомість більш вигідно на перспективу, оскільки протягом 10 років з моменту покупки під час продажу об'єкта доведеться віддати 25% податку на прибуток. При цьому німецьке законодавство дозволяє купівлю-продаж нерухомості серед іноземців. Стосується і громадян держав, що не є членами єврозони. Додаткових умов з купівлі житла там немає.

Зокрема, українці можуть отримати іпотеку у Німеччині, однак під значно вищий відсоток. Основна умова для погодження іпотечного кредитування — заробіток не повинен становити менше 3 тис. євро щомісяця чи потрібно щонайменше три місяці працювати у німецькій фірмі.

Також іноземці можуть купувати землю у Німеччині. Примітно те, що збудувати будинок вийде на 30-40% дешевше, аніж купити новий. Однак факт купівлі нерухомості не спростить отримання посвідки на проживання чи отримання німецького громадянства. Проте є перевагою у наданні іноземному громадянину мультивізи.

Вартість нерухомості у Німеччині

За словами експертів, на ціну об'єкта на території Німеччини впливають три ключові параметри:

місце розташування об'єкта нерухомості;

поточний стан житла;

площа нерухомості.

Станом на початок осені 2023 року середня ціна нерухомості у Німеччині становить 4,5 тис. євро/кв.м.

Також примітно те, що найдорожча нерухомість у цій країні зовсім не в столиці. Так, квартира у Берліні коштує у середньому від 5,8 тис. євро/кв.м, тоді як квартира у центрі Мюнхена — 8,3 тис. євро/кв.м, на околиці міста — від 7,8 тис. євро/кв.м. У Франкфурта житло коштує від 7,3 тис. євро/кв.м, на околиці — від 6,8 тис. євро/кв.м. У Гамбургу житло коштує 6,3 тис. євро/кв.м. В Ессені та Дортмунді нерухомість коштує від 3,7 тис. євро/кв.м.

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Нагадаємо, на українському вторинному ринку нерухомості фіксують подорожчання однокімнатних квартир. Йдеться про період із серпня 2022-го по серпень 2023 року.

Також ми писали, що серед основних тенденцій ринку житлової нерухомості в Україні наразі можна констатувати поступове зростання попиту на житло в новобудовах внаслідок активізації відкладеного попиту.