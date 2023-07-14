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Кредитные союзы в Украине заработают по-новому: что изменится

14 июля 2023 14:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кредитные союзы в Украине заработают по-новому — что изменится
Бизнес-расчеты. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине существенно расширили возможности для деятельности кредитных союзов, в частности они смогут предоставлять такие финансовые услуги, как обмен валют. Верховная Рада приняла законопроект, изменяющий требования к их регулированию на основе международных практик.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Какие ожидаются изменения

Речь идет о проекте закона №5125, которым депутаты обновили законодательство двадцатилетней давности.

Необходимость его принятия возникла после ликвидации Нацкомиссии по госрегулированию в сфере рынков финуслуг и "сплита" ее полномочий между Национальным банком Украины (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

В частности, документ расширяет членство в кредитных союзах. Теперь к ним, кроме физлиц, смогут приобщаться:

  • фермерские хозяйства;
  • кооперативы;
  • профсоюзы;
  • религиозные организации;
  • ОСМД;
  • микропредприятия.

Расширен список услуг союзов. В частности, их участники без обращения в банк смогут осуществлять денежные переводы, оплачивать услуги предприятиям-поставщикам, а также осуществлять обмен валют.

Урегулировали процедуру выхода кредитных союзов с рынка, что позволит легко избавиться от недобросовестных участников.

Кредитным союзом называют кооперативный финансовый институт, предоставляющий финансовые услуги только своим членам. Такие союзы развиты особенно сильно в тех государствах, в хозяйственной жизни которых важную роль играют мелкий бизнес и наемные работники.

По состоянию на начало текущего года в Украине насчитывалось 162 кредитных союза с суммарными активами в 1,29 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ужесточили наказание в сфере валютного законодательства. Теперь банкам придется платить большие штрафы в случае нарушений.

Ранее мы писали, что в Украине ужесточили наказание за мошенничество во время войны. Парламент принял соответствующий законопроект.

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