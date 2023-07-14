Штрафи до 136 тис. грн — за шахрайство під час війни каратимуть жорсткіше

Штрафи до 136 тис. грн: в Україні посилили покарання за шахрайство під час війни
В Україні посилили покарання за шахрайство під час війни. Парламент ухвалив відповідний законопроєкт.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).
Як каратимуть за шахрайство під час війни
Йдеться про законопроєкт №8235, ухвалений у другому читанні та в цілому. Зокрема, він передбачає максимальне ув’язнення за шахрайство, що завдало суттєвої шкоди потерпілому під час воєнного стану, не на три роки, а на п'ять.
Документ вносить зміни і доповнення у Кримінальний кодекс до статті 190 "шахрайство".
Так, за шахрайство, яке було вчинене під час воєнного чи надзвичайного стану, через що серйозно постраждав потерпілий, каратимуть штрафом на чотири-вісім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до близько 136 тис. грн), позбавленням волі на три-п'ять років.
Також залишили конфіскацію майна як додаткове покарання.
Авторами ініціативи виступила група депутатів з фракції "Слуга народу", зокрема, керівник профільного комітету Сергій Іонушас.
Раніше Національний банк попереджав громадян про активізацію інтернет-шахраїв. Зокрема, останнім часом збільшилась кількість телефонних дзвінків та повідомлень нібито від імені банку з проханням уточнити секретну інформацію карток.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні заблокували масштабну шахрайську схему, яка дозволила ошукати громадян на близько 15 млн грн. Така сума була списана із банківських рахунків українців.
Також ми писали, що в Україні у травні 2023 року повернулися правила блокування рахунків клієнтів банків за заборгованість. Раніше могли позбавити доступу до рахунків тільки тих боржників, які не сплатили щонайменше 100 тис. гривень, то тепер достатньо і 200 гривень.