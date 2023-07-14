Штрафи до 136 тис. грн — за шахрайство під час війни каратимуть жорсткіше

Пачка грошей у руках. Фото: google.com

В Україні посилили покарання за шахрайство під час війни. Парламент ухвалив відповідний законопроєкт.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України (ВРУ).

Читайте також:

Як каратимуть за шахрайство під час війни

Йдеться про законопроєкт №8235, ухвалений у другому читанні та в цілому. Зокрема, він передбачає максимальне ув’язнення за шахрайство, що завдало суттєвої шкоди потерпілому під час воєнного стану, не на три роки, а на п'ять.

Документ вносить зміни і доповнення у Кримінальний кодекс до статті 190 "шахрайство".

Так, за шахрайство, яке було вчинене під час воєнного чи надзвичайного стану, через що серйозно постраждав потерпілий, каратимуть штрафом на чотири-вісім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до близько 136 тис. грн), позбавленням волі на три-п'ять років.

Також залишили конфіскацію майна як додаткове покарання.

Авторами ініціативи виступила група депутатів з фракції "Слуга народу", зокрема, керівник профільного комітету Сергій Іонушас.

Раніше Національний банк попереджав громадян про активізацію інтернет-шахраїв. Зокрема, останнім часом збільшилась кількість телефонних дзвінків та повідомлень нібито від імені банку з проханням уточнити секретну інформацію карток.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні заблокували масштабну шахрайську схему, яка дозволила ошукати громадян на близько 15 млн грн. Така сума була списана із банківських рахунків українців.

Також ми писали, що в Україні у травні 2023 року повернулися правила блокування рахунків клієнтів банків за заборгованість. Раніше могли позбавити доступу до рахунків тільки тих боржників, які не сплатили щонайменше 100 тис. гривень, то тепер достатньо і 200 гривень.