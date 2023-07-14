Штрафы до 136 тыс. грн — за мошенничество во время войны будут наказывать жестче

Штрафы до 136 тыс. грн: в Украине ужесточили наказание за мошенничество во время войны
В Украине ужесточили наказание за мошенничество во время войны. Парламент принял соответствующий законопроект.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).
Как будут наказывать за мошенничество во время войны
Речь идет о законопроекте №8235, принятом во втором чтении и целом. В частности, он предусматривает максимальное заключение за мошенничество, что нанесло существенный ущерб потерпевшему во время военного положения, не на три года, а на пять.
Документ вносит изменения и дополнения в Уголовный кодекс в статью 190 "мошенничество".
Так, за мошенничество, совершенное во время военного или чрезвычайного положения, из-за чего серьезно пострадал потерпевший, будут наказывать штрафом на четыре-восемь тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (до около 136 тыс. грн), лишением свободы на три-пять лет.
Также оставили конфискацию имущества как дополнительное наказание.
Авторами инициативы выступила группа депутатов из фракции "Слуга народа", в частности, руководитель профильного комитета Сергей Ионушас.
Ранее Национальный банк предупреждал граждан об активизации интернет-мошенников. В частности, в последнее время увеличилось количество телефонных звонков и сообщений якобы от имени банка с просьбой уточнить секретную информацию карт.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине заблокировали масштабную мошенническую схему, позволившую обмануть граждан на около 15 млн грн. Такая сумма была списана с банковских счетов украинцев.
Также мы писали, что в Украине в мае 2023 года вернулись правила блокирования счетов клиентов банков за задолженность. Раньше могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.