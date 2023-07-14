Штрафы до 136 тыс. грн — за мошенничество во время войны будут наказывать жестче

Пачка денег в руках. Фото: google.com

В Украине ужесточили наказание за мошенничество во время войны. Парламент принял соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Как будут наказывать за мошенничество во время войны

Речь идет о законопроекте №8235, принятом во втором чтении и целом. В частности, он предусматривает максимальное заключение за мошенничество, что нанесло существенный ущерб потерпевшему во время военного положения, не на три года, а на пять.

Документ вносит изменения и дополнения в Уголовный кодекс в статью 190 "мошенничество".

Так, за мошенничество, совершенное во время военного или чрезвычайного положения, из-за чего серьезно пострадал потерпевший, будут наказывать штрафом на четыре-восемь тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (до около 136 тыс. грн), лишением свободы на три-пять лет.

Также оставили конфискацию имущества как дополнительное наказание.

Авторами инициативы выступила группа депутатов из фракции "Слуга народа", в частности, руководитель профильного комитета Сергей Ионушас.

Ранее Национальный банк предупреждал граждан об активизации интернет-мошенников. В частности, в последнее время увеличилось количество телефонных звонков и сообщений якобы от имени банка с просьбой уточнить секретную информацию карт.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине заблокировали масштабную мошенническую схему, позволившую обмануть граждан на около 15 млн грн. Такая сумма была списана с банковских счетов украинцев.

Также мы писали, что в Украине в мае 2023 года вернулись правила блокирования счетов клиентов банков за задолженность. Раньше могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.