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Кредитні спілки в Україні запрацюють по-новому: що зміниться

14 липня 2023 14:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Кредитні спілки в Україні запрацюють по-новому — що зміниться
Бізнес-розрахунки. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні суттєво розширили можливості для діяльності кредитних спілок, зокрема, вони зможуть надавати такі фінансові послуги, як обмін валют. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який змінить вимоги до їх регулювання на основі міжнародних практик.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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Які очікуються зміни

Йдеться про проєкт закону №5125, яким депутати оновили законодавство двадцятирічної давнини.

Необхідність його ухвалення виникла після ліквідації Нацкомісії з держрегулювання у сфері ринків фінпослуг, та "спліту" її повноважень між Національним банком України (НБУ) та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зокрема, документ розширює членство в кредитних спілках. Тепер до них, окрім фізосіб, зможуть долучатися:

  • фермерські господарства;
  • кооперативи;
  • профспілки;
  • релігійні організації;
  • ОСББ;
  • мікропідприємства.

Розширили перелік послуг спілок. Зокрема, їхні учасники без звернення до банку, зможуть здійснювати грошові перекази, оплачувати послуги підприємствам-постачальникам, а також здійснювати обмін валют.

Врегулювали процедуру виходу кредитних спілок із ринку, що дозволить легко позбутися недобросовісних учасників ринку.

Кредитною спілкою називають кооперативний фінансовий інститут, що надає фінансові послуги тільки своїм членам. Такі спілки розвинені особливо сильно у тих державах, у господарському житті яких вагому роль відіграють дрібний бізнес та наймані працівники.

Станом на початок поточного року в Україні налічувалося 162 кредитні спілки із сумарними активами у 1,29 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні посилили покарання у сфері валютного законодавства. Тепер банкам доведеться платити більші штрафи у разі порушень.

Раніше ми писали, що в Україні посилили покарання за шахрайство під час війни. Парламент ухвалив відповідний законопроєкт.

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