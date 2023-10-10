Каждый член семьи получит по 17 460 грн: ООН увеличил размер выплат украинцам

Выплаты для украинцев от ООН. Фото: informator.ua

В Украине увеличили размер денежной помощи ООН для подготовки к зиме. Каждый член семьи, подпадающий под условия программы, получит 17 460 грн.

Об этом сообщает ООН.

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Какие выплаты можно получить

С 1 октября международные организации увеличили размер денежной помощи — с 2 220 грн в месяц на человека до 3 600 грн в месяц (10 800 грн за три месяца).

Кроме того, можно получить денежную помощь для подготовки к зимнему периоду — 2 220 грн на человека (6 660 грн за три месяца).

Каждый член семьи, которая подпадает под условия программы помощи от ООН, получит 17 460 грн.

Кто может претендовать на помощь

Получить выплаты могут только те люди, которые раньше не получали денежную помощь от международной организации в Украине и при условии, что доход в их семье не превышает 5 400 грн на каждого.

Условия получения выплат к зиме

Выплату размером 2 220 грн предоставят при следующих условиях:

домохозяйства, зарегистрированные с 1 по 30 сентября 2023 — 2 220 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев (т.е. 2 220 грн + "зимняя выплата" в 2220 грн в месяц);

домохозяйства, зарегистрированные с 1 октября до конца 2023 года — 2 220 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев (т.е. новая выплата в 3 600 грн + "зимняя выплата" в 2 220 грн);

домохозяйства, возглавляемые пожилым лицом (55 лет и старше), которые были зарегистрированы в программу до 1 сентября 2023 года, получат помощь для подготовки к зимнему периоду — 2 220 грн для каждого члена семьи на 3 месяца.

Какие категории могут зарегистрироваться на денежную помощь

За предоставлением выплат могут обратиться:

переселенцы, сменившие место жительства после 24 февраля 2022 года;

те, кто не перемещались, но пострадали (потеряли члена семьи, домохозяйства пострадали от обстрелов, потеряли средства к существованию) от военных действий в областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая;

люди, которые из-за военных действий уехали, но потом вернулись домой, в том числе и из-за границы.

Также условием участия в программе является принадлежность к категории уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Куда обратиться

Обращаться можно по адресу в своем регионе. Также необходимую информацию и ответы на вопросы можно получить в Телеграмм-канале "Помощь ВПЛ от УВКБ ООН". Горячая линия УВКБ ООН: 0800307711 (пн-пт 09:00-18:00).

Напомним, что эстонский совет по делам беженцев еще с 2022 года оказывает финансовую помощь украинцам, наиболее пострадавшим от войны. В октябре 2023 увеличили размер выплат, которые люди будут получать три месяца подряд. В то же время, программа доступна только для шести областей Украины.