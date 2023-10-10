Кожен член родини отримає по 17 460 грн: ООН збільшило розмір виплат українцям

Виплати для українців від ООН. Фото: informator.ua

В Україні збільшили розмір грошової допомоги від ООН для підготовки до зими. Кожен член сім'ї, який підпадає під умови програми, отримає 17 460 грн.

Про це повідомляє ООН.

Читайте також:

Які виплати можна отримати

З 1 жовтня міжнародні організації збільшили розмір грошової допомоги — із 2 220 грн на місяць на людину до 3 600 грн на місяць (10 800 грн за три місяці).

Окрім цього, можна отримати грошову допомогу для підготовки до зимового періоду — 2 220 грн на людину (6 660 грн за три місяці).

Зазначається, що кожен член сім'ї, яка підпадає під умови програми допомоги від ООН, отримає 17 460 грн.

Хто може претендувати на допомогу

Отримати виплати можуть лише ті люди, які раніше не отримували грошової допомоги від жодної міжнародної організації в Україні та за умови, що дохід у їхній родині не перевищує 5 400 грн на кожного.

Умови отримання виплат до зими

Виплату розміром 2 220 грн нададуть за таких умов:

домогосподарства, зареєстровані із 1 по 30 вересня 2023 року — 2 220 грн на кожного члена родини упродовж 3 місяців (тобто 2 220 грн + "зимова виплата" у 2 220 грн на місяць);

домогосподарства, зареєстровані із 1 жовтня до кінця 2023 року — 2 220 грн на кожного члена родини упродовж 3 місяців (тобто нова виплата у 3 600 грн + "зимова виплата" у 2 220 грн);

домогосподарства, які очолює особа похилого віку (55 років і старше), що були зареєстровані у програму до 1 вересня 2023 року, отримають допомогу для підготовки до зимового періоду — 2 220 грн для кожного члена сім'ї на 3 місяці.

Які категорії можуть зареєструватися на грошову допомогу

За наданням виплат можуть звернутися:

переселенці, які змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року;

ті, хто не переміщувалися, але постраждали (втратили члена родини, домогосподарства постраждали від обстрілів, втратили засоби до існування) від воєнних дій в областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька;

люди, що через воєнні дії виїхали, але потім повернулися додому, в тому числі й з-за кордону.

Також умовою участі в програмі є належність до категорії вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або декількома особами з особливими потребами: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб;

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Куди звернутися

Звертатися можна за адресою у своєму регіоні. Також необхідну інформацію та відповіді на запитання можна отримати у Телеграм-каналі "Допомога ВПО від УВКБ ООН". Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00).

Нагадаємо, що естонська рада у справах біженців ще з 2022 року надає фінансову допомогу українцям, які найбільше постраждали від війни. У жовтні 2023 року збільшили розмір виплат, які люди отримуватимуть три місяці поспіль. Водночас програма доступна лише для шести областей України.