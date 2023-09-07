Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Компенсация за поврежденное жилье: треть заявок подали пенсионеры arrow

Компенсация за поврежденное жилье: треть заявок подали пенсионеры

7 сентября 2023 11:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Деньги за поврежденное жилье — кому государство выплатило компенсации
Разрушенный дом. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве инфраструктуры Украины рассказали о результатах реализации государственной программы "єВідновлення". С мая, когда она стартовала, украинцам выплатили уже 1 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Читайте также:

Реализация программы "єВідновлення"

В Мининфраструктуры отметили, что в стране продолжается прием заявлений на получение денежных компенсаций за поврежденное и разрушенное из-за боевых действий жилье.

В общей сложности граждане за четыре месяца подали более 41 тысячи заявлений. При этом треть зарегистрировавшихся на помощь граждан (35%) — люди старше 60 лет. Самыми старшими из всех участников программы являются три 97-летние женщины — жительницы Киевщины и Николаевщины.

Среди лидеров по поданным заявлениям и выплатам такие общины:

  • Харьковская — 7 тыс. заявлений;
  • Ирпенская — 3 тыс. заявлений;
  • Изюмская — 1,6 тыс. заявлений;
  • Николаевская — 1,3 тыс. заявлений;
  • Балаклейская — 1,3 тыс. заявлений.

Украинцы могут подавать заявки на получение денежных компенсаций за поврежденное или разрушенное жилье через мобильное приложение "Дія".

Сейчас это могут делать единоличные собственники жилья, зарегистрированного в Госреестре прав на недвижимое имущество.

Государство выплачивает компенсации через "єВідновлення" в несколько этапов:

  • первый заработал 10 мая — средства предоставляют на мелкий ремонт поврежденных домов;
  • второй — с 1 августа возмещение предоставляют на полностью разрушенное жилье;
  • третий — компенсация капремонтов стоимостью 200 тыс. гривен.

Больше о госпомощи

Напомним, в Украине государственную программу "єВідновлення" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Новые правила могут заработать осенью этого года.

Ранее мы писали, что на полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объем средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз