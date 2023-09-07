Деньги за поврежденное жилье — кому государство выплатило компенсации

Разрушенный дом. Фото: google.com

В Министерстве инфраструктуры Украины рассказали о результатах реализации государственной программы "єВідновлення". С мая, когда она стартовала, украинцам выплатили уже 1 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Реализация программы "єВідновлення"

В Мининфраструктуры отметили, что в стране продолжается прием заявлений на получение денежных компенсаций за поврежденное и разрушенное из-за боевых действий жилье.

В общей сложности граждане за четыре месяца подали более 41 тысячи заявлений. При этом треть зарегистрировавшихся на помощь граждан (35%) — люди старше 60 лет. Самыми старшими из всех участников программы являются три 97-летние женщины — жительницы Киевщины и Николаевщины.

Среди лидеров по поданным заявлениям и выплатам такие общины:

Харьковская — 7 тыс. заявлений;

Ирпенская — 3 тыс. заявлений;

Изюмская — 1,6 тыс. заявлений;

Николаевская — 1,3 тыс. заявлений;

Балаклейская — 1,3 тыс. заявлений.

Украинцы могут подавать заявки на получение денежных компенсаций за поврежденное или разрушенное жилье через мобильное приложение "Дія".

Сейчас это могут делать единоличные собственники жилья, зарегистрированного в Госреестре прав на недвижимое имущество.

Государство выплачивает компенсации через "єВідновлення" в несколько этапов:

первый заработал 10 мая — средства предоставляют на мелкий ремонт поврежденных домов;

второй — с 1 августа возмещение предоставляют на полностью разрушенное жилье;

третий — компенсация капремонтов стоимостью 200 тыс. гривен.

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Напомним, в Украине государственную программу "єВідновлення" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Новые правила могут заработать осенью этого года.

Ранее мы писали, что на полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объем средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев.