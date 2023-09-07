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Компенсація за пошкоджене житло: третину заявок подали пенсіонери

7 вересня 2023 11:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гроші за пошкоджене житло — кому держава виплатила компенсації
Зруйнована оселя. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві інфраструктури України розповіли про результати реалізації державної програми "єВідновлення". З травня, відколи вона стартувала, українцям виплатили вже 1 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Реалізація програми "єВідновлення"

У Мінінфраструктури зауважили, що в країні надалі триває прийом заяв на отримання грошових компенсацій за пошкоджене та зруйноване через бойові дії житло.

Загалом громадяни за чотири місяці подали понад 41 тисячу заяв. При цьому третина громадян, які зареєструвалися на допомогу (35%) — люди, який більше 60 років. Найстаршими з-поміж усіх учасників програми є три 97-річні жінки — мешканки Київщини та Миколаївщини.

Серед лідерів за поданими заявами та виплатами такі громади:

  • Харківська — 7 тис. заяв;
  • Ірпінська — 3 тис. заяв;
  • Ізюмська — 1,6 тис. заяв;
  • Миколаївська — 1,3 тис. заяв;
  • Балаклійська — 1,3 тис. заяв.

Українці можуть подавати заявки на отримання грошових компенсацій за пошкоджене чи зруйноване житло через мобільний застосунок "Дія".

Зараз це можуть робити одноосібні власники житла, зареєстрованого в Держреєстрі прав на нерухоме майно.

Держава виплачує компенсації через "єВідновлення" в кілька етапів:

  • перший запрацював 10 травня — кошти надають на дрібний ремонт пошкоджених осель;
  • другий — з 1 серпня відшкодування надають на повністю зруйноване житло;
  • третій — компенсація капремонтів вартістю 200 тис. гривень.

Більше про держдопомогу

Нагадаємо, в Україні державну програму "єВідновлення" на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене через російську агресію житло змінять. Нові правила можуть запрацювати восени поточного року.

Раніше ми писали, що на повноцінну реалізацію державної програми "єОселя", яка стартувала восени минулого року, бракує фінансування. Зараз обсягу коштів достатньо лише на покриття 3% звернень українців.

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