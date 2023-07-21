Компенсация за коммуналку в 450 грн в месяц — как подать заявку

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине граждане, которые в собственном доме приютили переселенцев, имеют право на государственную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. При этом подать заявление можно дистанционно.

Об этом говорится на портале Prykhystok.

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Кто имеет право на компенсацию

Средства могут получить граждане, предоставившие жилье украинцам с официальным статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ). При этом совершенно бесплатно.



Для того, чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться на портале "Прихисток" и разместить объявление о предоставлении жилья ВПЛ.

В рамках программы "Прихисток" денежная компенсация от государства составляет 450 грн в месяц за размещение одного человека со статусом ВПЛ в теплый период года, 900 грн — зимой. Стоит заметить, что в прошлом году выплаты повысили вдвое.

Как подать заявку на компенсацию

Подать заявление на компенсацию можно онлайн. Для этого необходимо отправить письмо-сообщение и копии подтверждающих документов по электронному адресу, который определил ответственный исполнительный орган местного самоуправления. При этом это можно сделать не позднее, чем на следующий день после размещения переселенца.

После этого ежемесячно не позднее пяти дней со дня окончания отчетного месяца на этот же электронный адрес нужно отправить заявление на компенсацию.

Владелец жилья должен собрать пакет документов:

копия документа, удостоверяющего личность гостя-переселенца;

документы о собственности на жилое помещение;

документ, удостоверяющий личность собственника жилья;

реквизиты банковского счета, на которые будут перечислять компенсацию.

Также документы могут быть переданы лично в орган местного самоуправления.

"Владелец до 5 числа месяца (для получения компенсации за предыдущий месяц, лично или через доверенное лицо (нотариальная доверенность) прибывает в органы местного самоуправления", — говорится на портале.

Что еще стоит знать

Напомним, глава Министерства энергетики Герман Галущенко рассказал, сколько украинцам придется платить за электроэнергию во время отопительного сезона. Также сообщил, когда возможно последующее повышение цен.

Также мы писали, что с 1 августа 2023 года государство поменяет механизм оказания помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Некоторые переселенцы в связи с этим потеряют право на получение 2-3 тыс. грн в месяц.