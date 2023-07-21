Компенсація за комуналку у 450 грн на місяць — як подати заявку

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадяни, які у власній оселі прихистили переселенців, мають право на державну компенсацію за житлово-комунальні послуги. При цьому подати заяву можна дистанційно.

Про це йдеться на порталі Prykhystok.

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Хто має право на компенсацію

Кошти можуть отримати громадяни, які надали житло українцям з офіційним статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО). При цьому — абсолютно безкоштовно.



Для того, щоб взяти участь у програмі, необхідно зареєструватися на порталі "Прихисток" та розмістити оголошення про надання житла ВПО.

У рамках програми "Прихисток" грошова компенсація від держави становить 450 грн на місяць за розміщення однієї людини зі статусом ВПО у теплий період року, 900 грн — взимку. Варто зауважити, що минулого року виплати підвищили удвічі.

Як подати заявку на компенсацію

Подати заяву на компенсацію можна онлайн. Для цього необхідно надіслати лист-повідомлення та копії підтверджувальних документів на електронну адресу, яку визначив відповідальний виконавчий орган місцевого самоврядування. При цьому це можна зробити не пізніше, ніж наступного дня після розміщення переселенця.

Після цього щомісяця не пізніше як упродовж п’яти днів з дня закінчення звітного місяця на цю ж електронну адресу треба надіслати заяву на компенсацію.

Власник житла має зібрати пакет документів:

копія документа, що посвідчує особу гостя-переселенця;

документи про власність на житлове приміщення;

документ, що посвідчує особу власника житла;

реквізити банківського рахунку, куди перераховуватимуть компенсацію.

Також документи можна передати особисто в орган місцевого самоврядування.

"Власник до 5-го числа місяця (для отримання компенсації за попередній місяць, особисто або через довірену особу (нотаріальна довіреність) прибуває до органів місцевого самоврядування", — йдеться на порталі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова Міністерства енергетики Герман Галущенко розповів, скільки українцям доведеться платити за електроенергію під час опалювального сезону. Також повідомив, коли можливе наступне підвищення цін.

Також ми писали, що з 1 серпня 2023 року держава змінює механізм надання допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Деякі переселенці у зв'язку з цим втратять право на отримання 2-3 тис. грн на місяць.