Доллар продолжит колебания — прогноз по курсу на этой неделе

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На украинском наличном рынке на этой неделе доллар США продолжит колебания. При этом с уклоном к понижению.

Таков прогноз члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина на эту неделю.

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Как изменится курс доллара

По словам аналитика, в течение второй недели последнего месяца лета, 7-13 августа, курс американской валюты может вернуться до значения 37,5 гривны за доллар. По его мнению, нынешний курс доллара в банках даже занижен.

Сейчас стабильность продиктована усилиями Национального банка Украины (НБУ) и настроениями населения, которое поняло, что ни один из негативных факторов не пошатнул ситуацию с объемом поступления помощи от международных стран-партнеров.

Речь идет, в частности, о прекращении зернового соглашения, а также обострении ситуации на фронте.

"Валюты на рынке достаточно благодаря тому, что Нацбанк не жалеет ее продавать для поддержки нынешнего рыночного курса, а фиксированный официальный курс гривны по отношению к доллару пока остается. Поэтому все успокоилось", — подчеркнул Олег Пендзин.

Национальный банк за неделю с 31 июля по 4 августа продал большую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты из международных резервов был на 110 больше.

Центробанк продал 460 млн долларов. На прошлой неделе — 350 млн долларов, а еще неделей ранее — 594 млн долларов.

Какой сейчас курс доллара

По информации портала Minfin, в понедельник, 7 августа, средний курс доллара в украинских обменных пунктах незначительно повысился в покупке до 37,26, в продаже — до 37,40.

Наличный курс потерял 0,03 и 0,05 копейки: 36,58 (покупка) и 37,88 грн (продажа). Официальный курс НБУ остается неизменным — 36,56 грн.

Источник: Minfin

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 1 августа 2023 года заработали обновленные банковские правила. В терминалах стало невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

Также мы писали, что Национальный банк может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.