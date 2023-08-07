Долар продовжить коливання — прогноз щодо курсу цього тижня

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

На українському готівковому ринку цього тижня долар США продовжить коливання. При цьому з ухилом до зниження.

Такий прогноз члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина на цей тиждень.

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Як зміниться курс долара

За словами аналітика, протягом другого тижня останнього місяця літа, 7-13 серпня, курс американської валюти може повернутися до позначки 37,5 гривні за долар. На його думку, нинішній курс долара у банках — навіть занижений.

Зараз стабільність продиктована зусиллям Національного банку України (НБУ) та настроями населення, яке зрозуміло, що жоден з негативних чинників не похитнув ситуацію з обсягом надходження допомоги від міжнародних країн-партнерів.

Йдеться, зокрема, про припинення зернової угоди, а також загострення ситуації на фронті.

"Валюти на ринку достатньо завдяки тому, що Нацбанк не шкодує її продавати для підтримки нинішнього ринкового курсу, а фіксований офіційний курс гривні до долара поки залишається. Тому все заспокоїлось", — наголосив Олег Пендзин.

Національний банк за тиждень з 31 липня по 4 серпня продав більшу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти із міжнародних резервів був на близько 110 більший.

Центробанк продав 460 млн доларів. Попереднього тижня — 350 млн доларів, а ще тижнем раніше — 594 млн доларів.

Який зараз курс долара

За інформацією порталу Minfin, у понеділок, 7 серпня, середній курс долара в українських обмінних пунктах незначно підвищився у купівлі до 37,26, у продажу — до 37,40.

Готівковий курс втратив 0,03 та 0,05 копійки: 36,58 (купівля) та 37,88 грн (продаж). Офіційний курс НБУ залишається незмінним — 36,56 грн.

Джерело: Minfin

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня 2023 року запрацювали оновлені банківські правила. У терміналах стало неможливо поповнити банківську картку без авторизації.

Також ми писали, Національний банк може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.