Вклады ликвидированного банка Конкорд — известно, когда стартуют выплаты

Офис банка "Конкорд". Фото: google.com

Клиентам ликвидированного украинским банка "Конкорд" в скором времени начнут возвращать вклады. Выплаты стартуют уже через несколько дней.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

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Как вернуть деньги вкладчикам

Как отмечают в Фонде, начнут возмещать денежные средства вкладчикам банка "Конкорд" с 21 августа текущего года. Всем клиентам вернут все вложенные суммы вместе с процентами, начисленными по состоянию на 1 августа. Суммарно клиентам финучреждения выплатят 639 миллионов гривен.

При этом деньги можно получить в офисах пяти банков-агентов:

в ПриватБанке;

в банке "Південний";

в ПУМБе;

в ТАСкомбанке;

в Укргазбанке.

Вкладчики могут также забрать свои деньги онлайн. В скором времени выплаты начнут осуществлять через государственный сервис "Дія".

Ликвидация банка "Конкорд"

В начале августа Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отозвать лицензию и ликвидировать банк "Конкорд". Причиной стал мискодинг, расследованный временной специальной комиссией Верховной Рады (ВР) по игорному бизнесу.

По словам представителя Налогового комитета ВР Ярослава Железняка, второе крупнейшее финучреждение лишили лицензии из-за помощи мошенникам в уклонении от налогообложения в игорном бизнесе.

Что еще стоит знать

Напомним, 22 июля "Смысл Банк" с российскими "корнями" официально стал государственным. Это позволит избежать угроз финансовой стабильности.

Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.