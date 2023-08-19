Вклади ліквідованого банку Конкорд — відомо, коли стартують виплати

Офіс банку "Конкорд". Фото: google.com

Клієнтам ліквідованого українським банку "Конкорд" невдовзі почнуть повертати вклади. Виплати стартують вже за кілька днів.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

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Як повернути гроші вкладникам

Як зазначають у Фонді, почнуть відшкодовувати грошові кошти вкладникам банку "Конкорд" з 21 серпня поточного року. Усім клієнтам повернуть усі вкладені суми разом з відсотками, нарахованими станом на 1 серпня. Сумарно клієнтам фінустанови виплатять 639 мільйонів гривень.

При цьому гроші можна отримати в офісах п'яти банків-агентів:

в ПриватБанку;

у банку "Південний";

у ПУМБі;

у ТАСкомбанку;

в Укргазбанку.

Вкладники також можуть забрати свої гроші онлайн. Невдовзі виплати почнуть здійснювати через державний сервіс "Дія".

Ліквідація банку "Конкорд"

На початку серпня Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати банк "Конкорд". Причиною став міскодинг, який розслідувала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради (ВР) з грального бізнесу.

За словами представника Податкового комітету ВР Ярослава Железняка, другу найбільшу фінустанову позбавили ліцензії через допомогу шахраям в ухиленні від оподаткування у гральному бізнесі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 22 липня "Сенс Банк" з російським "корінням" офіційно став державним. Це дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності.

Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.