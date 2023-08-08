Индекс борща в Украине в августе 2023 года

Украинский борщ. Фото: www.flickr.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Ни для кого не секрет, что война в Украине болезненно ударила по экономическому и социальному благополучию украинцев. Эксперты до сих пор спорят, насколько масштабными будут последствия войны для украинской экономики, однако их уже ощущают простые жители страны. Удорожание цен болезненно сказывается на кошельках украинцев во всех регионах страны. Конечно, в первую очередь люди замечают негативные изменения именно на цены на продукты питания, потому что именно они являются основной статьей расходов почти для каждой украинской семьи.

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления украинского борща, составили "индекс борща" и сравнили его с тем, что был в начале года.

Читайте также:

Что такое "индекс борща"

Следуя примеру "индекса Бигмака", который был разработан в 1980-х годах для определения стоимости продуктов, необходимых для приготовления одного бургера в разных странах, в Украине была предложена идея внедрения "индекса борща".

"Индекс борща" рассчитывается исходя из стоимости основных ингредиентов для борща: свеклы, капусты, моркови, картофеля, мяса, свеклы и сметаны. Стоимость этих ингредиентов суммируется

Этот индекс позволяет оценить реальное состояние цен на ингредиенты для борща в Украине. А поскольку эти продукты составляют едва ли не основу рациона большинства украинцев, то и состояние цен на продукты питания в Украине в целом.

В отличие от "индекса Бигмака", определяющего реальные обменные курсы в разных странах мира на основе цены одного бургера в ресторанах McDonald's, у "индекса борща" пока нет точного определения. Это связано с разными размерами порций и объемом кастрюль, что делает его расчет менее однозначным.

Некоторые предпочитают считать по тарелкам, а другие – по литрам. К примеру, если говорить о расходе на целую семью, то это может быть 3-4 литра как минимум. Однако, чтобы избежать путаницы в подсчетах стоимости на литры, большинство все же останавливается на расчетах по порциям, то есть по тарелкам.

Для наглядности мы взяли порцию борща на четыре человека. Именно такой объем использовали специалисты независимого экспертно-аналитического центра BRDO, когда анализировали цены на борщ в Украине в начале 2023 года.

"Индекс борща" в начале 2023 года

16 января в Украине опубликовали исследование, посвященное ценам на продукты в Украине, в частности, стоимости набора для приготовления украинского борща. Согласно исследованию, так называемый "индекс борща" за 11 месяцев войны значительно изменился, а именно стоимость необходимых ингредиентов для приготовления этого продукта выросла на 21,22%.

Авторы исследования использовали данные с портала о финансах и инвестициях "Минифин". Согласно отчету, 13 января 2023 года порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, обошлась бы в 99,2 грн. По сравнению с 24 февраля 2022 года, когда цена составляла 81,84 грн, стоимость выросла на 21,22%.

Индекс Борща от независимого экспертно-аналитического центра BRDO

"Индекс борща" в августе 2023

Как и эксперты независимого экспертно-аналитического центра BRDO, для составления индекса мы использовали данные с портала о финансах и инвестициях Минфин.

Свинина — 182,96 грн/кг. На порцию борща на четыре человека нужно 400 грамм свинины — 73,18 грн.

Картофель — 13,65 грн/кг. На порцию борща на четыре человека нужно 500 грамм картофеля — 6,83 грн.

Свекла — 22,70 грн/кг. На порцию борща на четыре человека нужно 400 грамм свеклы — 9,08 грн.

Морковь — 23,83 грн/кг. На порцию борща на четыре человека нужно 150 грамм моркови — 3,57 грн.

Капуста —10,57 грн/кг. На порцию борща на четыре человека нужно 500 грамм капусты — 5,29 грн.

Сметана — 39,45 грн/350г. На порцию борща на четыре человека нужно 100 грамм сметаны — 16,91 грн.

"Индекс борща" на порцию для четырех человек в августе 2023 года составил 114,86 грн, что на 15,66 гривен больше, чем в начале года. По сравнению с 16 февраля, когда цена составила 99,2 грн, стоимость выросла на 15,79%. По сравнению с 24 февраля 2022 года цены на борщовый набор в Украине выросли на 40,35%.

Напомним, мы рассказывали, что в Украине существенно изменилась оптовая стоимость овощей "борщового набора". По словам экспертов, стоимость картофеля, лука, капусты, моркови и свеклы в Украине достигла самой низкой планки. При этом, учитывая обнадеживающую динамику потребительских цен в первом полугодии, Национальный банк Украины существенно улучшил прогноз инфляции на 2023 год с 14,8% до 10,6%.