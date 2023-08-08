Індекс борщу в Україні в серпні 2023 року

Український борщ. Фото: www.flickr.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ні для кого не є секретом, що війна в Україні болісно вдарила по економічному і соціальному благополуччю українців. Експерти і досі сперечаються наскільки масштабними будуть наслідки війни для української економіки, проте їх вже відчувають прості мешканці країни. Здорожчання цін болюче б'є по гаманцям українців у всіх регіонах країни. Звісно, в першу чергу люди помічають негативні зміни саме на ціни на продукти харчування, тому що саме вони є основною статтею витрат майже для кожною української сім'ї.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування українського борщу, склали "індекс борщу" та порівняли його з тим, що був на початку року.

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Що таке "індекс борщу"

Наслідуючи приклад "індексу Бігмака", який був розроблений у 1980-х роках для визначення вартості продуктів, необхідних для приготування одного бургера в різних країнах, в Україні була запропонована ідея запровадження "індексу борщу".

"Індекс борщу" розраховується, виходячи з вартості основних інгредієнтів для борщу: буряків, капусти, моркви, картопліі, м'яса, буряків та сметани. Вартість цих інгредієнтів підсумовується

Цей індекс дає змогу оцінити реальний стан цін на інгредієнти для борщу в Україні. А оскільки ці продукти складають ледь не основу раціону більшості українців — то і стан цін на продукти харчування в Україні в цілому.

На відміну від "індексу Бігмака", який визначає реальні обмінні курси в різних країнах світу на основі ціни одного бургера в ресторанах McDonald's, "індекс борщу" поки що немає точного визначення. Це пов'язано з різними розмірами порцій і об'ємом каструль, що робить його розрахунок менш однозначним.

Деякі вважають за краще рахувати по тарілках, а інші — по літрах. Наприклад, якщо говорити про витрату на цілу сім'ю, то це може бути 3-4 літри як мінімум. Однак, щоб уникнути плутанини в підрахунках вартості на літри, більшість все ж таки зупиняється на розрахунках по порціях, тобто по тарілках.

Для наочності ми взяли порцію борщу на чотирьох осіб. Саме такий об'єм використовували спеціалісти незалежного експертно-аналітичного центру BRDO, коли аналізували ціни на борщ в Україні на початку 2023 року.

"Індекс борщу" на початку 2023 року

16 січня в Україні опублікували дослідження, присвячене цінам на продукти в Україні, зокрема, вартості набору для приготування українського борщу. Згідно з дослідженням, так званий "Індекс борщу" за 11 місяців війни значно змінився, а саме вартість необхідних для приготування цієї страви продуктів зросла на 21,22%.

Автори дослідження використовували дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін". Згідно зі звітом, 13 січня 2023 року порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, коштувала 99,2 грн. Порівняно з 24 лютого 2022 року, коли ціна становила 81,84 грн, вартість зросла на 21,22%.

Індекс Борщу від незалежного експертно-аналітичного центру BRDO

"Індекс борщу" у серпні 2023

Як і експерти незалежного експертно-аналітичного центру BRDO, для складання "індексу" ми використовували дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Свинина — 182,96 грн/кг. На порцію борщу на чотирьох осіб потрібно 400 грамів свинини — 73,18 грн.

Картопля — 13,65 грн/кг. На порцію борщу на чотирьох осіб потрібно 500 грамів картоплі — 6,83 грн.

Буряк — 22,70 грн/кг. На порцію борщу на чотирьох осіб потрібно 400 грамів буряку — 9,08 грн.

Морква — 23,83 грн/кг. На порцію борщу на чотирьох осіб потрібно 150 грамів моркви — 3,57 грн.

Капуста — 10,57 грн/кг. На порцію борщу на чотирьох осіб потрібно 500 грамів капусти — 5,29 грн.

Сметана — 39,45 грн/350г. На порцію борщу на чотирьох осіб потрібно 100 грамів сметани — 16,91 грн.

"Індекс борщу" на порцію на чотирьох осіб у серпні 2023 склав 114,86 грн, що на 15,66 гривень більше, ніж на початку року. Порівняно з 16 лютого, коли ціна становила 99,2 грн, вартість зросла на 15,79%. Порівняно з 24 лютого 2022 року ціни на борщовий набор в Україні зросли на 40,35%.

Нагадаємо, ми розповідали, що в Україні суттєво змінилася гуртова вартість овочів "борщового набору". За словами експертів, вартість картоплі, цибулі, капусти, моркви та буряка в Україні досягла найнижчої планки. При цьому враховуючи обнадійливу динаміку споживчих цін у першому півріччі, Національний банк України суттєво поліпшив прогноз інфляції на 2023 рік — з 14,8% до 10,6%.