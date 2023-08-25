Курс валют на 26 августа — евро и доллар упали в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют. Согласно ему, евро подешевел в покупке против предыдущего банковского дня до 39,50 грн/евро (-0,15), доллар стоит 36,56 грн.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

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По данным НБУ, стоимость европейской валюты в продаже — 39,90 грн/евро (-0,15), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке Украины американская валюта подешевела: в среднем стоит 38,42 грн. В покупке — 37,82 грн (-0,03), в продаже — 38,67 (-0,04). Евро стоит в покупке 41,04 (-0,14) грн, в продаже — 42,16 (-0,11) грн.

ПриватБанк — 37,75 грн — 38,35 грн;

Укргазбанк — 37,60 грн — 38,80 грн.

Sense bank — 38,00 грн (+0,05) — 38,60 грн (-0,05);

Ощадбанк — 37,95 грн — 38,80 грн (+0,10);

Укрэксимбанк — 37,90 грн — 38,70 грн;

Райффайзен Банк — 37,85 грн — 38,75 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,35 (+0,03) грн, в продаже — 38,50 (-0,05) грн. Евро в покупке — 41,60 (-0,06) грн, в продаже — 41,98 грн (-0,07).

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Напомним, американская валюта в международных платежах SWIFT побила очередные рекорды. В июле 2023 года доля составила 46%.

Также мы писали, что в Украине увеличиваются суммы вкладов граждан в банках. В частности, в течение июля 2023 общий объем увеличился на 12,1 млрд гривен.