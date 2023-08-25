Курс валют на 26 серпня — євро та долар впали в ціні

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Відповідно до нього, євро подешевшало у купівлі проти попереднього банківського дня до 39,50 грн/євро (-0,15), долар коштує 36,56 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Читайте також:

Курс долара та євро 25 серпня

За даними НБУ, вартість європейської валюти у продажу — 39,90 грн/євро (-0,15), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку України американська валюта подешевшала: у середньому коштує 38,42 грн. У купівлі — 37,82 грн (-0,03), в продажу — 38,67 (-0,04). Євро коштує у купівлі 41,04 (-0,14) грн, у продажу — 42,16 (-0,11) грн.

ПриватБанк — 37,75 грн — 38,35 грн;

Укргазбанк — 37,60 грн — 38,80 грн.

Sense bank — 38,00 грн (+0,05) — 38,60 грн (-0,05);

Ощадбанк — 37,95 грн — 38,80 грн (+0,10);

Укрексімбанк — 37,90 грн — 38,70 грн;

Райффайзен Банк — 37,85 грн — 38,75 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,35 (+0,03) грн, у продажу — 38,50 (-0,05) грн. Євро у купівлі — 41,60 (-0,06) грн, у продажу — 41,98 грн (-0,07).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Більше про валюту

Нагадаємо, американська валюта у міжнародних платежах SWIFT побила чергові рекорди. У липні 2023 року частка сягнула 46%.

Також ми писали, що в Україні зростають суми вкладів громадян у банках. Зокрема, протягом липня 2023 року загальний обсяг збільшився на 12,1 млрд гривень.