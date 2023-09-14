ТОП-5 актуальных смартфонов от Apple в 2023 году

iPhone от Apple. Фото: appleinsider.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно американская компания Apple на конференции представила линейку новых iPhone, в которые вошли: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Главным изменением новых смартфонов от Apple является обновление зарядки на Type-C, как на большинстве Android-смартфонов. Также iPhone 15 получил совершенно новый дизайн, с закругленными рамками по бокам и более ярким экраном, имеющим яркость 1600 болт (или 2000 болт в пиковой яркости). Однако не все стараются покупать именно последние модели айфонов. Во-первых, смартфоны от Apple имеют очень хороший запас актуальности и не устаревают через год или два, а во-вторых — прошлогодние модели стоят дешевле новинок.

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Конечно, при выборе iPhone не последних моделей, одним из решающих критериев является его цена. Стоимость iPhone зависит от модели, объема памяти, новизны устройства и даже цвета. Чтобы выбрать модель, которая подойдет именно вам и вашим потребностям, следует обратить внимание на следующие факторы при выборе смартфона:

Свойства модели. Вам нужно спросить себя, что вы хотите от iPhone: играть в игры, активно фотографировать, поддерживать общение в социальных сетях или подчеркивать свой статус. После этого вам будет легче выбрать телефон, отвечающий вашим требованиям.

Обновление операционной системы. Если вам важно всегда иметь актуальное программное обеспечение, убедитесь, что выбранная модель iPhone поддерживает последнюю версию iOS и будет получать обновления в течение нескольких годовых циклов. Обычно чем младшая модель, тем дольше она будет получать обновления. При выборе более старой модели в целях экономии, следует иметь в виду, что Apple обычно предоставляет обновление программного обеспечения только в течение ограниченного количества лет.

Бюджет. Ценовой аспект также важен при выборе iPhone. Различные модели имеют разные цены, поэтому важно выбрать устройство, которое соответствует вашему бюджету и финансовым возможностям.

Удобство использования. Смартфон – это устройство, которое вы используете каждый день, поэтому удобство играет немаловажную роль. Обратите внимание на размеры, вес и эргономику устройства, чтобы убедиться, что оно подходит для вас и легко используется в повседневной жизни.

iPhone 13

Самым оптимальным по соотношению цены к качеству можно назвать iPhone 13. Этот вариант отлично подходит, если вы интересуетесь покупкой устройства от Apple, но не хотите тратиться на новые модели из линейки iPhone 14. iPhone 13 предлагает более продолжительное время автономной работы от одной зарядки по сравнению с предварительной версией, благодаря увеличенной емкости аккумулятора и процессору A15 Bionic, более эффективно управляющему энергопотреблением.

Основная камера с разрешением 12 Мп на iPhone позволяет создавать великолепные фотографии, и в этом аспекте устройство не уступает даже камере на более новой модели iPhone 14. Кроме того, смартфон оборудован качественным OLED-дисплеем, с уменьшенным по сравнению с iPhone 12 вырезом.

Все характеристики iPhone 13:

Дисплей: 6,1-дюймовый Super Retina XDR OLED с разрешением 2532x1170 пикселей и частотой обновления 120 Гц

Процессор: Apple A15 Bionic

Оперативная память: 4 ГБ

Внутренняя память: 128, 256, 512 или 1 ТБ

Камеры: основная – 12 Мп, широкоугольная – 12 Мп

Аккумулятор: 3095 мАч

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, 5G

Биометрия: Face ID

Дополнительные функции:

Режим "Киноэффект"

Фотографические стили

QuickTake

Timelapse

Режим "Портрет"

Режим Apple ProRes

Face ID

Поддержка 5G

iPhone 13 mini

По информации издания The Verge, мини-версия iPhone 13 не сильно отстает от iPhone 14 в плане функционала, при этом она доступна по значительно более низкой цене. При этом одно из ключевых преимуществ iPhone 13 mini состоит в том, что, возможно, это последний компактный смартфон от Apple.

В то же время многим пользователям удобнее пользоваться компактным устройством, которое удобно держать в руке. Кроме того, эта модель имеет отличную камеру для фото и видеосъемки, а также удобную эргономику. Стоит 13 mini дешевле многих телефонов Apple, а функциональность у него практически такая же.

Все характеристики iPhone 13 mini:

Дисплей: 5,4-дюймовый Super Retina XDR OLED с разрешением 2340x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц

Процессор: Apple A15 Bionic

Оперативная память: 4 ГБ

Внутренняя память: 128, 256 или 512 ГБ

Камеры: основная – 12 Мп, широкоугольная – 12 Мп

Аккумулятор: 2406 мАч

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, 5G

Биометрия: Face ID

Дополнительные функции:

Режим "Киноэффект"

Фотографические стили

QuickTake

Timelapse

Режим "Портрет"

Режим Apple ProRes

Face ID

Поддержка 5G

Apple iPhone 14 Pro Max

Пора перейти к большим размерам. Модель iPhone 14 Pro Max оснащена 6,7-дюймовым экраном, в то время как у обычной модели Pro размер дисплея составляет 6,1 дюйма. Также стоит отметить, что емкость аккумулятора у iPhone 14 Pro Max составляет 4323 мАч, тогда как у iPhone 14 Pro установлена батарея с емкостью 3200 мАч. Таким образом, iPhone 14 Pro Max идеально подходит для тех, кто часто играет, смотрит фильмы или сидит в социальных сетях.

Кроме того, этот смартфон был отмечен за мощный процессор, качественный дисплей с высокой частотой обновления, отличные камеры с новым 48-мегапиксельным основным датчиком и продвинутые возможности видеозаписи.

Все характеристики iPhone 14 Pro Max:

Дисплей: 6,7-дюймовый Super Retina XDR OLED с разрешением 2778x1284 пикселей и частотой обновления 120 Гц

Процессор: Apple A16 Bionic

Оперативная память: 6 ГБ

Внутренняя память: 128, 256, 512 или 1 ТБ

Камеры: основная – 48 Мп, широкоугольная – 12 Мп, телефото – 12 Мп, LiDAR-сканер

Аккумулятор: 4325 мАч

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0, NFC, 5G

Биометрия: Face ID

Дополнительные функции:

Always on Display

Переработанный дизайн с уменьшенным вырезом

Поддержка спутниковой связи для экстренных вызовов

iPhone SE 2022

Если вам нужен новый и доступный смартфон Apple, то iPhone SE 2022 является отличным вариантом. Устройство легкое и мощное, а также имеет защиту от воды по стандарту IP67. Он оснащен функцией беспроводной зарядки, модулем NFC и отличной камерой разрешением 12 Мп на задней панели.

Впрочем, есть у этой модели и недостатки. В сущности Apple взяла корпус у старой модели iPhone 8, вставила в него новый процессор Apple A15 и немного обновила камеру. В результате получился мощный "гибрид", сохраняющий устаревшие рамки и кнопку Home с Touch ID.

Кроме того, многие пользователи выражают недовольство относительно маленькой емкости аккумулятора этого смартфона. Вероятно, вам придется заряжать его хотя бы раз в течение дня, особенно если вы активно используете игры и работаете на максимальной яркости экрана.

Все характеристики iPhone SE 2022

Дисплей: 4,7-дюймовый Retina HD LCD с разрешением 1334x750 пикселей

Процессор: Apple A15 Bionic

Оперативная память: 4 ГБ

Внутренняя память: 64, 128 или 256 ГБ

Камеры: основная – 12 Мп

Аккумулятор: 1821 мАч

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, 5G

Биометрия: Touch ID

Дополнительные функции:

Режим "Портрет"

Режим "Ночной"

Face ID

Поддержка 5G

iPhone 11

Самая старая, но все еще актуальная модель в нашем топе. У iPhone 11 все еще есть отличный потенциал, который и в 2023 году остается актуальным. В частности, модель оснащена мощным процессором A13, который легко справляется с повседневными задачами среднестатистического пользователя, включая игры.

Кроме того, смартфон работает на актуальной версии операционной системы и, как уверяет производитель, будет получать обновление еще несколько лет, как минимум до 2026 года.

Камеры в iPhone 11 также предоставляют относительно хорошее качество. Если ваши потребности в фотографиях и видеозаписях ограничиваются социальными сетями, функциональности камеры и качества снимков вполне хватит. И, наконец, iPhone 11 предлагает множество функций, доступных только в последних флагманских моделях, включая Face ID, беспроводную зарядку и многое другое.

Все характеристики iPhone 11:

Дисплей: 6,1-дюймовый Liquid Retina HD LCD с разрешением 1792x828 пикселей

Процессор: Apple A13 Bionic

Оперативная память: 4 ГБ

Внутренняя память: 64, 128, 256 или 512 ГБ

Камеры: основная – 12 Мп, широкоугольная – 12 Мп

Аккумулятор: 3110 мАч

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, 5G

Биометрия: Face ID

Дополнительные функции:

Режим "Ночной"

Smart HDR 3

Deep Fusion

Timelapse

Режим "Портрет"

QuickTake

Поддержка 5G

Напомним, стало известно, какие характеристики получили новые смартфоны iPhone 15. Также Apple представила сразу два смартчаса нового поколения. Кроме того, мы рассказали, как упадут цены на предыдущие модели после выхода iPhone 15 и сколько они стоят сейчас.