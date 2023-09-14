ТОП-5 актуальних смартфонів від Apple у 2023 році

iPhone від Apple. Фото: appleinsider.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно американська компанія Apple на конференції представила лінійку нових iPhone, до яких увійшли: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Головною зміною в нових смартфонах від Apple є оновлення зарядки на Type-C, як на більшості Android-смартфонів. Також iPhone 15 отримав абсолютно новий дизайн, із закругленими рамками з боків та більш яскравим екраном, що має яскравість 1600 ніт (або 2000 ніт у піковій яскравості). Проте не всі прагнуть купувати саме останні моделі айфонів. По-перше смартфони від Apple мають дуже гарний запас актуальності і не застарівають через рік або два, а по-друге — минулорічні моделі коштують дешевше новинок.

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На що звернути увагу при виборі iPhone у 2023 році

Звичайно, що при виборі iPhone не останніх моделей, одним із вирішальних критеріїв є його ціна. Вартість iPhone залежить від моделі, обсягу пам'яті, новизни пристрою і навіть кольору. Щоб обрати модель, яка підійде саме вам і вашим потребам, слід звернути увагу на такі фактори при виборі смартфону:

Характеристики моделі. Вам треба спитати себе, що саме ви хочете від iPhone: грати в ігри, активно фотографувати, підтримувати спілкування в соціальних мережах або підкреслювати свій статус. Після цього вам буде легше вибрати телефон, який відповідає вашим вимогам.

Оновлення операційної системи. Якщо вам важливо мати завжди актуальне програмне забезпечення, переконайтеся, що вибрана модель iPhone підтримує останню версію iOS і отримуватиме оновлення протягом кількох річних циклів. Зазвичай, чим молодша модель, тим довше вона буде отримувати оновлення. При виборі більш старої моделі з метою економії, варто мати на увазі, що Apple зазвичай надає оновлення програмного забезпечення лише протягом обмеженої кількості років.

Бюджет. Ціновий аспект є також важливим під час вибору iPhone. Різні моделі мають різні ціни, тому важливо вибрати пристрій, який відповідає вашому бюджету та фінансовим можливостям.

Зручність використання. Смартфон – це пристрій, який ви використовуєте щодня, тому зручність відіграє важливу роль. Зверніть увагу на розміри, вагу та ергономіку пристрою, щоб переконатися, що він підходить для вас і легко використовується у повсякденному житті.

iPhone 13

Найоптимальнішим за співвідношенням ціни до якості можно назвати iPhone 13. Цей варіант відмінно підходить, якщо ви цікавитеся покупкою пристрою від Apple, але не хочете витрачатися на нові моделі з лінійки iPhone 14. iPhone 13 пропонує більш тривалий час автономної роботи від однієї зарядки в порівнянні з попередньою версією, завдяки збільшеній ємності акумулятора і процесору A15 Bionic, який більш ефективно керує енергоспоживанням.

Основна камера з роздільною здатністю 12 Мп на iPhone дозволяє створювати чудові фотографії, і в цьому аспекті пристрій не поступається навіть камері на новішій моделі iPhone 14. Крім того, смартфон обладнаний якісним OLED-дисплеєм, зі зменшеним, в порівнянні з iPhone 12, вирізом.

iPhone 13. Фото: stuff.tv

Всі характеристики iPhone 13:

Дисплей: 6,1-дюймовий Super Retina XDR OLED з роздільною здатністю 2532x1170 пікселів та частотою оновлення 120 Гц

Процесор: Apple A15 Bionic

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

Внутрішня пам'ять: 128, 256, 512 або 1 ТБ

Камери: основна – 12 Мп, ширококутна – 12 Мп

Акумулятор: 3095 мАг

Бездротові інтерфейси: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, 5G

Біометрія: Face ID

Додаткові функції:

Режим "Кіноефект"

Фотографічні стилі

QuickTake

Timelapse

Режим "Портрет"

Режим Apple ProRes

Face ID

Підтримка 5G

iPhone 13 mini

За інформацією видання The Verge, міні-версія iPhone 13 не сильно відстає сильно від iPhone 14 у плані функціоналу, при цьому вона доступна за значно нижчою ціною. При цьому одна з ключових переваг iPhone 13 mini полягає в тому, що, можливо, це останній компактний смартфон від Apple.

У той же час багатьом користувачам зручніше користуватися компактним пристроєм, який зручно тримати в руці. Крім того, ця модель має чудову камеру для фото і відеозйомки, а також зручну ергономіку. Коштує 13 mini дешевше від багатьох телефонів Apple, а функціональність у нього практично така ж.

iPhone 13 mini. Фото:

Всі характеристики iPhone 13 mini:

Дисплей: 5,4-дюймовий Super Retina XDR OLED з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц

Процесор: Apple A15 Bionic

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

Внутрішня пам'ять: 128, 256 чи 512 ГБ

Камери: основна – 12 Мп, ширококутна – 12 Мп

Акумулятор: 2406 мАг

Бездротові інтерфейси: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, 5G

Біометрія: Face ID

Додаткові функції:

Режим "Кіноефект"

Фотографічні стилі

QuickTake

Timelapse

Режим "Портрет"

Режим Apple ProRes

Face ID

Підтримка 5G

Apple iPhone 14 Pro Max

Час перейти до великих розмірів. Модель iPhone 14 Pro Max оснащена 6,7-дюймовим екраном, тоді як у звичайної моделі Pro розмір дисплея становить 6,1 дюйма. Також варто відзначити, що ємність акумулятора у iPhone 14 Pro Max становить 4323 мАг, тоді як в iPhone 14 Pro встановлена батарея з ємністю 3200 мАг. Таким чином, iPhone 14 Pro Max ідеально підходить для тих, хто часто грає, дивиться фільми або сидить у соціальних мережах.

Крім того, цей смартфон був був відзначений за свій потужний процесор, якісний дисплей з високою частотою оновлення, відмінні камери з новим 48-мегапіксельним основним датчиком та просунуті можливості відеозапису.

iPhone 14 Pro Max. Фото: stuff.tv

Всі характеристики iPhone 14 Pro Max:

Дисплей: 6,7-дюймовий Super Retina XDR OLED з роздільною здатністю 2778x1284 пікселів та частотою оновлення 120 Гц

Процесор: Apple A16 Bionic

Оперативна пам'ять: 6 ГБ

Внутрішня пам'ять: 128, 256, 512 або 1 ТБ

Камери: основна – 48 Мп, ширококутна – 12 Мп, телефото – 12 Мп, LiDAR-сканер

Акумулятор: 4325 мАг

Бездротові інтерфейси: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0, NFC, 5G

Біометрія: Face ID

Додаткові функції:

Always on Display

Перероблений дизайн із зменшеним вирізом

Підтримка супутникового зв'язку для екстрених викликів

iPhone SE 2022

Якщо вам потрібен новий і доступний смартфон Apple, то iPhone SE 2022 є відмінним варіантом. Пристрій легкий і потужний, а також має захист від води за стандартом IP67. Він оснащений функцією бездротової зарядки, модулем NFC і відмінною камерою роздільною здатністю 12 Мп на задній панелі.

Втім, є у цієї моделі і недоліки. По суті Apple взяла корпус у старої моделі iPhone 8, вставила в нього новий процесор Apple A15 і трохи оновила камеру. В результаті вийшов потужний "гібрид", що зберігає застарілі рамки та кнопку Home з Touch ID.

Крім того, багато користувачів висловлюють невдоволення щодо маленької ємності акумулятора цього смартфона. Ймовірно, вам доведеться заряджати його хоча б один раз протягом дня, особливо якщо ви активно використовуєте ігри та працюєте на максимальній яскравості екрану.

iPhone SE 2022. Фото: tomsguide.com

Всі характеристики iPhone SE 2022

Дисплей: 4,7-дюймовий Retina HD LCD з роздільною здатністю 1334x750 пікселів

Процесор: Apple A15 Bionic

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

Внутрішня пам'ять: 64, 128 чи 256 ГБ

Камери: основна – 12 Мп

Акумулятор: 1821 мАг

Бездротові інтерфейси: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, 5G

Біометрія: Touch ID

Додаткові функції:

Режим "Портрет"

Режим "Нічний"

Face ID

Підтримка 5G

iPhone 11

Найстаріша, але все еще актуальна модель у нашому топі. У iPhone 11 все ще є чудовий потенціал, який і в 2023 залишається актуальним. Зокрема модель оснащена потужним процесором A13, який легко справляється з повсякденними завданнями середньостатистичного користувача, включаючи ігри.

Крім того, смартфон працює на актуальній версії операційної системи, і, як запевняє виробник, отримуватиме оновлення ще кілька років, як мінімум до 2026 року.

Камери в iPhone 11 також надають відносно гарну якість. Якщо ваші потреби у фотографіях та відеозаписах обмежуються соціальними мережами, то функціональності камери та якості знімків цілком вистачить. І нарешті, iPhone 11 пропонує безліч функцій, доступних лише в останніх флагманських моделях, включаючи Face ID, бездротову зарядку та багато іншого.

iPhone 11. Фото: digitaltrends.com

Всі характеристики iPhone 11:

Дисплей: 6,1-дюймовий Liquid Retina HD LCD з роздільною здатністю 1792x828 пікселів

Процесор: Apple A13 Bionic

Оперативна пам'ять: 4 ГБ

Внутрішня пам'ять: 64, 128, 256 чи 512 ГБ

Камери: основна – 12 Мп, ширококутна – 12 Мп

Акумулятор: 3110 мАг

Бездротові інтерфейси: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, 5G

Біометрія: Face ID

Додаткові функції:

Режим "Нічний"

Smart HDR 3

Deep Fusion

Timelapse

Режим "Портрет"

QuickTake

Підтримка 5G

Нагадаємо, стало відомо, які характеристики отримали нові смартфони iPhone 15. Також Apple представила одразу два смартгодинники нового покоління. Крім того, ми розповіли, як впадуть ціни на попередні моделі після виходу iPhone 15 та скільки вони коштують зараз.