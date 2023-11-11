Какая украинская монета стоит почти 250 долларов

Украинские монеты. Фото: Freepik

Среди украинских монет немало таких, которые ценятся среди нумизматов. Эксперты присматриваются к каждой детали. Одну из таких монет люди могут продать почти за 250 долларов.

Об этом сообщает Violity.

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Продавец из Тернополя опубликовал на аукционе монету номиналом 2 копейки. Вся ее ценность в дате чеканки.

Монета номиналом в 2 копейки 2003 года. Фото: Violity

Ценность монеты можно определить только по аверсу, однако есть еще одна особенность. Эти копейки чеканили из нержавеющей стали, из-за чего ее называют "магнитной". Она притягивается любым магнитом.

Монета номиналом в 2 копейки 2003 года. Фото: Violity

В чем особенность такой монеты

Ценность монеты в ее разновидности. Нумизматы заявляют, что она получила классификацию 1ДА — так обозначаются редкие 2 копейки, которые чеканили в 2003 году.

Все из-за того, что тогда монеты чеканились исключительно для годовой коллекции. В планах не было, что 2 копейки с цифрами "2003" на аверсе попадут в обращение. Их выпускали в ограниченном тираже.

Вес монеты. Фото: Violity

Набор с такой монетой так и не вышел. Вся партия попала в оборот и лишь иногда копейки появлялись на аукционах.

Сейчас такую монету найти сложно, ведь с 2019 года 2 копейки вышли из обращения.

Продавец оценил ее почти в 250 долларов — 8 800 гривен.

Напомним, Национальный банк Украины к годовщине освобождения Херсона вводит в обращение новую памятную монету "Антоновский мост". Она посвящена наиболее упоминавшемуся во время войны мосту в Украине.

Также мы писали, что в Украине некоторые старинные монеты, которые до сих пор могут валяться в копилках или быть забытыми в кошельках, действительно весьма ценны. Пример такой монеты — 25 копеек 1992 года, которую эксперты оценивают в сумму до тысячи американских долларов.